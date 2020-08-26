2020 yılı içerisinde adayların en çok beklediği ilanlardan olan PMYO ve Bekçi alımlarına Korona engel olacak mı? İlanlar ne zaman yayımlanır? İşte detaylar. 2020/1 bekçi alımı duyurusu ise Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden 20 Ağustos 2020 günü yayımlandı. Buna göre bakacak olursak 20 Temmuz günü yayımlanan bekçi alımı için başvuru koşulları ve kılavuzunun Eylül ayının ilk haftasında yayımlanması bekleniyor. YKS Üniversite tercihlerinin bu hafta açıklanması ile birlikte Akademi Polis v Bekçi alımı kılavuzlarını yayımlayacaktır. Bu hafta veya önümüzdeki hafta kılavuzları bekleyebilirsiniz.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Daha önce yayımlanan EGM bekçi alımı ilanlarına baktığımızda ilk duyurudan ortalama 2 hafta sonra yeni duyuru yayımlanmış ve başvuru tarihleri ile başvuru şartlarına yer verilmişti. 2020/1 bekçi alımı duyurusu ise Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden 20 Ağustos 2020 günü yayımlandı. Buna göre bakacak olursak 20 Temmuz günü yayımlanan bekçi alımı için başvuru koşulları ve kılavuzunun Eylül ayının ilk haftasında yayımlanması bekleniyor.
PMYO VE BEKÇİ ALIMLARI ERTELENECEK Mİ?
Ülkemizde artış gösteren vaka sayıları adayları tedirgin etti. 25 Ağustos 2020 tarihli Korona vaka tablosuna baktığımızda 1000 altına inene vaka sayısı 1500 üzerinde çıktı. Durum böyle olunca akıllara tek bir soru geldi PMYO ve Bekçi Alımı Ertelenecek mi? Dün gece yayımlanan genelgeye göre ise tekrar kamuda çalışma esnetildi.
Merak Eden adaylara cevap verecek olursak, Bu yönde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından veya İçişleri Bakanlığından herhangi bir açıklama gelmedi. Bu kapsamda adayların tedirgin olmalarına gerek yoktur.
PMYO VE BEKÇİ KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?
YKS Üniversite tercihlerinin bu hafta açıklanması ile birlikte Akademi Polis v Bekçi alımı kılavuzlarını yayımlayacaktır. Bu hafta veya önümüzdeki hafta kılavuzları bekleyebilirsiniz. Polis Akademisi Bekçi alımı duyurusunda "Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" şeklinde duyuru yapılmıştı.
PMYO TABAN PUANLARI
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.
YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.
PMYO POLİS ALIMI İÇİN HENÜZ AÇIKLAMA YOK
2020 yılı içerisinde Lise mezunları içerisinden TYT puanı ile polis alımları yapılacak. Her yıl Akademi eğitmek üzere ve Polis Memuru olarak atamak üzere Polis Meslek yüksekokullarında eğitim vermekte. YKS sonuçları açıklandı ve adayların TYT puanı ile PMYO bekleyişleri başladı. Ancak bu yönde Polis Akademisi Başkanlığıherhangi bir duyuru yapmadı.
BEKÇİ ALIMI DUYURUSU GELDİ
Polis Akademisi Başkanlığı 20 Ağustos 2020 tarihinde adaylara müjde verdi. Yapılan açıklamaya göre Polis Akademisi Başkanlığı 2020/1 kapsamında 400 kişilik kadro ile Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağını bildirmişti.
Yapılan Açıklamada Polis Akademisi Bşkanlığı " 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır " şeklinde açıklamada bulundu.
İŞTE BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan bekçi alımı başvuru şartları şu şekildeydi:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak.
POLİS NEDİR?
Polis, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunan teşkilat ve bu teşkilata mensup memurdur.
BEKÇİ NEDİR?
Bekçilik birimi sadece 2 alım gerçekleştirmiştir şuan sadece Gece bekçiliği alanında hizmet vermektedir bekçilik biriminin amacı Mal ve can güvenligini korumaktır bekçilik İçişleri Bakanlığına bağl ve Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir.
Diğer adıyla MAHALLE ÇARŞI BEKÇİLİGİ alımlarını genel olarak lise mevzunlarından secer ve yönetmelige uygun adayla Diğer adıyla MAHALLE ÇARŞI BEKÇisi olmaya hak kazanır bekçiliğin yetkileri polislerle neredeyse aynıdır bir kac yetki haric hiçbir farkı yoktur Polislik birimi Sabah akşam çalışırken bekçilik birimi sadece akşam çalısır.