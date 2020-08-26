PMYO VE BEKÇİ ALIMLARI ERTELENECEK Mİ?

Ülkemizde artış gösteren vaka sayıları adayları tedirgin etti. 25 Ağustos 2020 tarihli Korona vaka tablosuna baktığımızda 1000 altına inene vaka sayısı 1500 üzerinde çıktı. Durum böyle olunca akıllara tek bir soru geldi PMYO ve Bekçi Alımı Ertelenecek mi? Dün gece yayımlanan genelgeye göre ise tekrar kamuda çalışma esnetildi.

Merak Eden adaylara cevap verecek olursak, Bu yönde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından veya İçişleri Bakanlığından herhangi bir açıklama gelmedi. Bu kapsamda adayların tedirgin olmalarına gerek yoktur.