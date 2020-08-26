Hükümet herkese 903 TL maaş için düğmeye bastı! Başvurular toplanacak işte başvuru yeri

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından pandemi süreci ile birlikte sosyal yardımlar hızlandırıldı. İşte son gelişmeler. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen bu destek ödemelerinde belirli şartların taşınması yeterli. Halk arasında muhtaçlık aylığı ya da fakir maaşı gibi çeşitli isimler ile adlandırılan bu ödemelerde, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların aylık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına her ay düzenli olarak ödeme gerçekleştiriliyor. Üstelik bir defa maaş almaya hak kazanan vatandaşlar için ömür boyunca sağlanan bu destek, vatandaşların ekonomik anlamda temel ihtiyaçlarını karşılamasına daha da kolay hale getiriyor.
Aylık 903 TL maaş ödenecek
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen bu destek ödemelerinde belirli şartların taşınması yeterli. Halk arasında muhtaçlık aylığı ya da fakir maaşı gibi çeşitli isimler ile adlandırılan bu ödemelerde, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların aylık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına her ay düzenli olarak ödeme gerçekleştiriliyor. Üstelik bir defa maaş almaya hak kazanan vatandaşlar için ömür boyunca sağlanan bu destek, vatandaşların ekonomik anlamda temel ihtiyaçlarını karşılamasına daha da kolay hale getiriyor.
960 TL destek ödemesi nasıl alınacak?
İlçedeki Vakıf Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlere yapılacak resmi müracaat ile birlikte bu imkândan yararlanma hakkı elde edecek vatandaşların, bazı şartları taşıması yeterli. Başvuru formunun doldurulması ile birlikte her ay düzenli ödeme almaya hak kazanacak olan vatandaşların;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
18 yaşından küçük olmaması
Muhtaçlık aylığı kapsamında 18 yaş altında engelli bireye sahip olunması
Evde para geçimini sağlayan kişinin vefat etmesi
Şehit, gazi yakını olunması
Eşinin kaybedilmesi ya da boşanmış olması
Herhangi bir şekilde sosyal güvencesi bulunmayan yaşlıya bakan aileler
Okula giden küçük çocukların bulunduğu aileler
Ekonomik anlamda zorluk içerisinde bulunan vatandaşlar
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN FAKİRLERE VERDİĞİ YARDIMLAR NELERDİR?
Maddi imkanları olmadığı için temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere verilen yardımlardan veren bir diğer kurumda Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Vakıflar Genel Müdürlüğü fakir fonu adı altında başvuru yapan ailelerin durumunu inceledikten sonra ihtiyaç sahibi kişilere para yardımı yapıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne giderek fakirlik yardım başvuru formunu dolduran kişilerin bilgileri incelenerek, gerçekten yardıma muhtaç olduğu denetleme çalışanları tarafından kontrol edilir. Eğer para yardımı başvuru şartlarını sağladığı ortaya çıkarsa Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yardım yapılır. Vakıflar Genel Müdürlüğü uygun gördüğü kişilere fakir fonundan verdiği yardımı düzenli olarak da verebilir.
FAKİRE VE İHTİYAÇ SAHİBİ DAR GELİRLİYE YARDIM YAPAN KURUMLAR LİSTESİ?
Maddi sıkıntıları nedeniyle ailesine destek veremeyen ve hayatını idame ettirmekte zorlanan kişilere bazı devlet kurumları yardım desteğinde bulunuyor. Birçok alanda yardım veren bu kurumlardan para yardımı yapanlar da var. Fakirlik; gıda, ihtiyaç ve para yardımı verecek kurumlar listesi:
Belediyelerin Maddi Yardım
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İHH Vakfı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Sosyal Hizmetler
KORONAVİRÜSTEN DOLAYI FAKİRLERE YARDIM EDEN KURUM HANGİSİ?
Koronavirüs salgınının sonunda bazı kurumlar da yardım vermeye başladı. Hangi belediyeler fakirlik yardımı veriyor araştırılması yapılıyor. Örneğin Büyükşehir Belediyeleri bazı vatandaşlara erzak, nakit ve gıda yardımı yapılıyor. Belediyelerden fakirlik yardımı alabilmek için nasıl başvuru yapılır sorusunun cevabı olarak da, ihtiyaç sahibi kişilerin belediyeye başvuru yaparak destek formu doldurması yeterli olacaktır. İhtiyaç sahiplerine başvurdukları yardımın parası ise evlerine teslim edilecektir.
Kaynak: işinolsa