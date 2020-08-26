Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi, baya-bayan olarak 30 zabıta memuru ve 10 itfaiye eri alımı olmak üzere toplam 40 adet personel alımı yapacaktır. Personel alımı başvuruları 28/09/2020'den 02/10/2020 Cuma gününe kadar devam edecektir. Peki, büyükşehir belediyesine itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye nasıl yapılacak? İşte detaylar…
KADRO DAĞILIMI
Sakarya Büyükşehir Belediyesine toplamda 40 personel alımı yapılacak olup kadro dağılımı aşağıda belirtildiği gibidir.
1 - 20 Zabıta Memur Alımı İçin;
Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak,
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
2 - 10 Zabıta Memuru Alımı İçin;
Herhangi bir önlisans programının birinden mezun olmak, A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
3 - 10 İtfaiye Eri Alımı İçin;
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak,
En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 28/09/2020'den 02/10/2020 Cuma günü saat 17:00'ye kadar (mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 2 Adapazarı/SAKARYA adresindeki Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
Adayların boy ve kilo ölçümleri başvuru tarihleri arasında belediyemiz tarafından yapılacaktır.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 03/11/2020 Salı günü, İtfaiye Eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 05/11/2020 Perşembe günü Saat 09:00 da başlamak üzere Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 2 Adapazarı/SAKARYA adresindeki Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI
Yıldırım Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
BAHŞILI BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI
Bahşılı Belediye Başkanlığı tarafından duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 1 itfaiye eri ve 1 teknisyen alımı yapılacağına yer verildi.
Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak alımda başvuru bilgileri şu şekilde:
İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ÖZEL ŞARTLARI:
Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak,
Zabıta Memuru alımı için adayların Karayolları Trafik Kanunun hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranır,
İtfaiye eri alımı için, Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Zabıta Ne Demek?
Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.
Zabıta Devlet Memuru Mu, Kadrolu Mu Çalışır?
Evet, zabıta memurları devlet memuru olarak istihdam edilmekte olup belediyeler tarafından kadrolu olarak işe alınmaktadır.
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