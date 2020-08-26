Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve benzine yapılan zam miktarına yer verildi. Şimdi araç sahipleri 26 Ağustos benzin fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
EPGİS resmi açıklaması şu şekilde:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
NE ZAMAN GEÇERLİ?
Benzine yapılan zam pompaya yansıyacak ve gece yarısından itibaren geçerli olacak.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.