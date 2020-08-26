Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve benzine yapılan zam miktarına yer verildi. Şimdi araç sahipleri 26 Ağustos benzin fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.