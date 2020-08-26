TOG 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı burs başvurusu için geri sayım başladı. Peki Toplum Gönüllüleri Vakfı bursunun başvuru şartları nelerdir? İşte açıklama ve detaylar. Peki Burs başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi kurumlar burs veriyor? Burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Burs ücretleri ne kadar? İşte, 2020-2021 yılında burs verecek üniversite, kurum ve kuruluşlar… TOG bursu başvurusunun Eylül ayında başlaması bekleniyor. TOG tarafından yapılan açıklamada, "Burslarla ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde burs@tog.org.tr adresine ulaşabilirsiniz." denildi.
BAŞVURU
TOG bursu başvurusunun Eylül ayında başlaması bekleniyor. TOG tarafından yapılan açıklamada, "Burslarla ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde burs@tog.org.tr adresine ulaşabilirsiniz." denildi.
Başvuru şartları hakkında şu ifadelere yer verildi:
Eğitim hayatında başarılı, sosyal yönü kuvvetli ve gönüllülük potansiyeli olan üniversiteli gençlerimizin, maddi sıkıntı yaşamadan eğitimine devam etmesine aracı olduk. Bursiyerlerimizi, burs aldıkları süre boyunca TOG bünyesindeki faaliyetlere katılmaları ve gönüllülük temelinde sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları için teşvik ediyoruz. TOG'dan burs alan öğrenciler haftada en az 4 saat ya da ayda en az 16 saat Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalarda bulunuyor. Gençlerin bir yandan yaşadıkları topluma yarar sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını, bir yandan da bilgiye, teknolojiye ve yeniliklere ulaşmalarını hedefliyoruz.
Eğitim hayatında başarılı Toplum Gönüllüsü gençlere yönelik Gençlik Bursları,
Sayısal bölümlerde okuyan, zor şartlar altında eğitimine devam etmeye çalışan kadın öğrencilere yönelik Kardelenler Bursu,
Soma faciasında yaralı ya da sağ kurtulan madencilerimizin bir nebze de olsa acılarını hafifletmek için kurulan Soma Madenci Çocukları Bursu,
Öğretmenlerimizin üniversiteli çocuklarına destek olmayı amaçlayan Öğretmen Çocukları Bursu ile binlerce gencin hikâyesine ortak olarak, hayallerini gerçekleştirmeleri için maddi destekte bulunmaktadır.
ÜCRETSİZ BURS VEREN VAKIFLAR KURUMLAR LİSTESİ 2020
Üniversite öğrencileri ücretsiz burs veren kurumlar ve vakıfları araştırmaya başladı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında maddi durumu el vermeyen öğrenciler karşılıksız yani geri ödemesiz burs imkanlarını zorlamaya başladı.
VEHBİ KOÇ VAKFI
Vehbi Koç Vakfı üniversite öğrencilerine en yüksek burs miktarını veren vakıf olarak biliniyor. Meslek Lisesi Meleket Meselesi Projesi dahil 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor.
DARENDELİLER EĞİTİM VAKFI
Darendilliler Eğitim Vakfı Karşılıksız burs veren öğrencilerinden "Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak, Türkiye'de ikamet ediyor olmak Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır, Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak, ( KYK Hariç) Aynı aileden DASEV Burs Programı'na devam eden başka bir öğrencinin olmaması, Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır gibi şartlar aramakta.
YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
(YEKÜV)YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı, öğrencilere öğrenim süresi boyunca her dönem başarılarını belgeledikleri sürece mezun olana dek karşılıksız burs imkanı sağlıyor. Buna ek olarak öğrencileri sosyal ve kültürel projelerde bulunmalarını talep eden vakfın burs miktarı ise yönetim kulunca belirleniyor.
HACI ÖMER SABANCI VAKFI
Hacı Ömer Sabancı Vakfı, her yıl belirlediği taban puanını baz alarak öğrencilere geri ödemeli burs imkanı sağlıyor. Her yıl 9 aylık süre boyunca öğrencilere burs imkanı sağlayan vakıf, geri ödemeyi öğrenci okulu bitirip bir işe girdiğinde 24 ay taksitle geri talep ediyor.