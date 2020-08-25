Malatya Pütürge

3+1 98 metrekare

217.124 lira

Samsun Vezirköprü

3+1 104 metrekare

264.000 lira

Sivas Merkez

3+1 91.7 metrekare

206.000 lira

Ankara Mamak



4+1 134 metrekare

380.000 lira

Tokat Merkez

3+1 95 metrekare

279.000 lira

Denizli Merkezefendi

2+1 80 metrekare

218.263 lira

Adana Sarıçam

2+1 70 metrekare

230.000 lira



Bingöl Merkez

3+1 88 metrekare

240.758 lira

Karabük Eflani

2+1 58 metrekare

140.000 lira

Kars Sarıkamış

2+1 78 metrekare

170.000 lira

TOKİ'DEN EV NASIL ALINIR?

1-TOKİ'nin hangi ilde konut satışı olduğu nasıl öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

2-İstenilen her şehirde konut alımı için başvuru yapılabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranıyor. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabiliyor. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor.

3-Aynı evde ikamet eden herkes konut satışı için başvuru yapabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor.

4-Tüm dul ve yetim vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

Konut satışlarımızda sadece şehitlerimizin dul ve yetimleri için ayrıcalık tanınıyor. Bunun dışında, diğer dul ve yetim vatandaşlar için herhangi bir ayrıcalık tanınmıyor.

5-Satış öncesi ön kayıt imkanı var mı?

Satış öncesi ön kayıt yapılmıyor.

6-Engelli vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

18 yaşını tamamlamış olup yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşlara, satışa sunulan konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılır ve hak sahipleri kura ile belirlenir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahip olur.

7-Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmekte. (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor.

8-Satışa sunulan konutlara başvurular nereye ve ne zaman yapılabilir?

TOKİ'nin tüm satışlarında başvurular ilgili bankaya, satış duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilir.

9-Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemez. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri de feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor.

10-Alt gelir projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilebilir mi?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilir.

11-Standart konut projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilebilir mi?

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilir. İstisnai durumları olan 3 oda 1 salon konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu TOKİ inisiyatifindedir.

12-Arsa karşılığı gelir paylaşımlı projelerden konut satın almak isteyenler parayı yatıracakları teminat hesaplarını nereden öğrenebilir?

Teminat hesapları, TOKİ web sitesindeki "Satışta Olan Projeler" bölümünde ilan edilen arsa karşılığı gelir paylaşımlı projelerin içeriğindeki satış duyurularında yer alıyor.

13-Talep örgütlenmesi nedir?

TOKİ, nüfusu 40 binin altında olan yerleşim birimlerine yönelik projelerde talebin düşük olabileceğini göz önüne alarak, yapılacak toplu konut yatırımlarının atıl duruma düşmemesi amacıyla talep örgütlenmesi koşulu arar. Bu yöntemde, konut ihtiyacı belediyece gerçekleştirilen anket yöntemiyle belirlenir. Böylelikle TOKİ, hem özel sektörün faaliyet göstermediği bu bölgelerde vatandaşların konut ihtiyacını karşılamayı hem de "ihtiyaç kadar" konut üretmek yoluyla yatırımlarından azami verim almayı hedefler.

14-Talep örgütlenmesini kim organize ediyor?

Talep örgütlenmesi belediyeler tarafından organize ediliyor. TOKİ, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bu bölgelerde, konut uygulaması yapılacak arsa ve müşteri temini belediyenin sorumluluğunda olmak kaydıyla toplu konut projeleri yapmaktadır.

15-Talep örgütlenmesinde TOKİ'ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor?

Evet. Bu sistemde, kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış belediye mülkiyetindeki arsa, konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ'ye öneriliyor. Projenin TOKİ tarafından uygun görülmesi durumunda, önerilen arsanın mülkiyeti belediye tarafından TOKİ'ye devrediliyor. Belediye mülkiyetinde projeye uygun arsa yoksa yine belediye tarafından tespit edilen hazine arsası önerilebiliyor. Bu önerilerin TOKİ tarafından değerlendirilebilmesi için belediyenin başvuruyu gerekli teknik belgelerle birlikte yapması gerekiyor.

16-Talep örgütlenmesi sistemi nasıl işliyor?

Belediye, öncelikle bölgedeki konut talebini belirlemek üzere, TOKİ tarafından hazırlanarak belediyeye gönderilen anket formu ile bir anket yapıyor. TOKİ'den konut edinmek isteyenler; bu anket formunda tercih ettikleri konut tipine, metrekare büyüklüklerine, oda sayılarına, fiyatlarına ve ödeme koşullarına göre tercihlerini belirtiyor. TOKİ, bu anketler doğrultusunda ortaya çıkan konut ihtiyacına göre plan yapmakta; konut tipini, tahmini fiyat ve satış koşullarını hazırlayarak ilgili belediyeye göndermekte ve belediyeye belli bir süre vermektedir. Aynı zamanda o yerleşim bölgesindeki Ziraat Bankası Şubesi'nde TOKİ adına bir hesap açtırılır. Belediye, TOKİ'nin belirlediği kriterler çerçevesinde duyuru yapmakta, konut edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını belediyeye yapmakta ve başvuru formunu doldurarak taahhütname imzalamaktadır. Başvuru için; 2+1 75 m2 kadar olan konutlar için 4.000 TL, 3+1 ve daha yüksek m2 konutlar için 6.000 TL başvuru bedelini Ziraat Bankasının ilgili şubesine yatırır. Konut talebi toplama süreci tamamlandığında TOKİ; başvuru sahipleri listesiyle başvuru bedellerinin ödendiğine ilişkin dekontları hem banka hem de belediyeden çift kontrol sistemiyle denetler. Başvuruda bulunan vatandaşların sayısının TOKİ tarafından uygun görülen sayıya ulaşması durumunda proje ihaleye çıkarılmaktadır. İhale sonucunda TOKİ kesin satış fiyatlarını belirlemekte ve belediyeye bildirir. Konut satış fiyatları üzerinden konut hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanır.

17-Talep örgütlenmesine başvuruda bulunanların konut almaktan vazgeçmesi halinde başvuru bedelleri geri ödeniyor mu?

Evet. Başvuru bedeli geri ödeniyor.

18-Talep örgütlenmesine yapılan başvuru sayısının düşük kalması ve projenin yürürlüğe girmemesi halinde başvuru ücretleri ne oluyor?

Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler sebebiyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede geri ödeniyor.

19-Talep örgütlenmesinde başvuru sayısının, projede öngörülen konut sayısından yüksek olması halinde ne oluyor?

Böyle bir durumda konut almaya hak kazananların belirlenmesi için kura çekilişi yapılıyor. Kura çekilişi belediyelerce organize ediliyor.

20-TOKİ'nin emekliler için satışa sunacağı konutlara sadece Bireysel Emeklilik ile emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilir mi?

Hayır. TOKİ'nin emekliler için satışa sunacağı konutlara başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olma şartı aranır.