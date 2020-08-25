2020 AGİ NE KADAR?

2020 yılında Asgari ücrete yapılan %15,03'lük zamla birlikte brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL olurken net asgari ücret de 2.234,70 TL olarak açıklanmıştı. İşçi ve işverenleri ilgilendiren pek çok detay ise netlik kazanmaya başladı. 2020 yılı içerisinde 2.943 TL brüt asgari ücret içerisinde 412 TL 2 kuruşluk SGK primi ve bekar-çocuksuz çalışanlar için 154 TL 51 kuruş Gelir vergisi kesintisi ile 22,34 TL damga vergisi, 29,43 TL de işsizlik sigortası işçi payı kesintileri yapılacak.

2020 yılı Asgari ücretle ilgili araştırmaların yanı sıra 2020 Agi ve Agi tablosu araştırmaları da sürüyor. Milyonlarca çalışan 2020 yılında ödenecek AGİ tutarlarını merak ediyor.