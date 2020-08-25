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    • Ekonomi
    • 25.08.2020 Gazete
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    İş yerlerine ayda 1103 TL çalışan desteği

    , Covid-19 ile mücadele sürecinde işyerlerine ve çalışanlara verilen desteği '' adı altında sürdüreceklerini, böylece ı korumaya devam edeceklerini söyledi.

    İş yerlerine ayda 1103 TL çalışan desteği

    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 ile mücadele sürecinde işyerlerine ve çalışanlara verilen desteği 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdüreceklerini, böylece istihdamı korumaya devam edeceklerini söyledi. Selçuk, desteğin detaylarını şöyle açıkladı:

    ● KİMLER YARARLANACAK?:
    Destekten, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmeleri halinde yararlanılabilecek.



    ● NE KADAR SÜRECEK?:
    3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapılacak.

    ● NASIL UYGULANACAK?: Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri primlerden 1.103,63 lira mahsuplaşma yapılacak.

    ● BAŞVURU NASIL OLACAK?
    Ağustos'ta çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül arasında düzenlenecek. 25 Ağustos'ta işverenler için tanımlama ekranı açılacak.

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