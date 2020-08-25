İş yerlerine ayda 1103 TL çalışan desteği





● NE KADAR SÜRECEK?:

3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapılacak.



● NASIL UYGULANACAK?: Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri primlerden 1.103,63 lira mahsuplaşma yapılacak.



● BAŞVURU NASIL OLACAK?

Ağustos'ta çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül arasında düzenlenecek. 25 Ağustos'ta işverenler için tanımlama ekranı açılacak.