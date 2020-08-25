İBB Kariyer sayfası üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunları arasından personel alınacağına yer verildi. Kariyer.İBB sitesine birçok kişi iş başvurusu nasıl yapılır bilgi sahibi değil. Bizde İstanbullu vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla kariyer.ibb sitesine nasıl üye olunacağını ve nasıl iş başvurusu yapılacağını detaylı olarak anlattık. Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları eksiksik doldurmanız her şey için yeterli olacaktır.
BAŞVURULAR İNTERNETTEN
İBB 'nin kariyer sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda başvuruların internet üzerinden alınacağına , alınacak adayların iki kadroda istihdam edileceğine yer verildi.
İşte alım yapılan kadrolar ve kadrolar için istenen başvuru şartları:
DÖNEMSEL SAYAÇ OKUMA PERSONELI
Dönemsel olarak çalıştırmak üzree yapılan sayaç okuma personeli alımında şartlar şu şekilde:
• En az ilkögretim mezunu,
• 1 aylik proje kapsaminda geçici olarak çalisabilecek,
• Sahada çalisma kosullarina uyum saglayabilecek,
• Insan iliskilerine ve iletisim yetenegine güvenen,
• Istanbul Avrupa veya Anadolu Yakasinda ikamet eden,
OTOBÜS SOFÖRÜ
Otobüs şoförü kadrosunda istihdam etmek üzere yapılan personel alımında başvuru şartları şu şekilde:
• En az lise mezunu,
• E sinifi sürücü ehliyetine sahip ve aktif olarak araç kullanabilen,
• SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip,
• Erkek adaylar için askerlik ile ilisigi olmayan,
• Vardiyali çalisma düzenine uyum saglayabilecek,
• Istanbul Avrupa veya Anadolu Yakasi'nda ikamet eden,
"Otobüs Soförü" alimi yapilacaktir.
BAŞVURU
Aşağıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.
https://kariyer.ibb.istanbul/
Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve özgeçmiş oluşturarak müracaatınızı yapın.
Kariyer İBB Başvuru Koşulları Nelerdir?
Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları eksiksik doldurmanız her şey için yeterli olacaktır. Vatandaşların yaptığı bu işlem aslında bir nevi Kariyer İBB üzerinden CV oluşturmak ve bunu İBB'y sunmak… Kısacası Kariyer İBB sitesine üye olun, sizden istenen bilgileri eksiksiz doldurun, Başvur bölümünden başvurunuzu yapın.