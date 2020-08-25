İBB Kariyer sayfası üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunları arasından personel alınacağına yer verildi. Kariyer.İBB sitesine birçok kişi iş başvurusu nasıl yapılır bilgi sahibi değil. Bizde İstanbullu vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla kariyer.ibb sitesine nasıl üye olunacağını ve nasıl iş başvurusu yapılacağını detaylı olarak anlattık. Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları eksiksik doldurmanız her şey için yeterli olacaktır.