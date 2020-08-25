Hastanelere temizlik personeli, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, sekreter alımı başvuru şartları! İŞKUR hastane personel alımı...

Tüm Türkiye genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta doktor olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolar sayfamızda yer alıyor. ŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en fazla merak ettiği sorulardan birisidir. Artan işsizlik oranları ile birlikte yeni iş arayanların sayısının çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık.
ONLARCA ŞEHRE PERSONEL ALINIYOR
İşte alım yapılan kadrolar
- Güvenlik Görevlisi,
- Klinik destek elemanı,
- Sekreter
- Doktor yardımcısı
- Ambulans şoförü,
- Hastane hizmetlisi,
- Temizlik görevlisi,
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:
– Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,
– Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,
– Dikkatli, Titiz, Enefeksiyon prosedürüne hakim,
– İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,
– Dinamik çalışma ortamına yatkın,
– Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
– Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,
KARİYER İLANLARI
Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:
Hastane Direktörü Yardımcısı
Biyomedikal Sorumlusu
Yatan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Gıda Teknikeri
Elektrik Mühendisi
Mekanik Tesisat Mühendisi
Doktor Asistanı
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Temizlik Görevlisi
Bilgi Teknolojileri Uzmanı
Teknik Ofis Mühendisi
Uzman Diyetisyen
Uzman Takım Lideri
Genel Yoğun Bakım Hemşiresi
Biyomedikal Uzmanı
Acil Servis Hekimi
Yönetici Asistanı
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ
Yazılım Destek Uzmanı
Kadın Doğum Uzmanı
Radyoterapi Teknikeri
Hasta İlişkileri Sorumlusu
Hasta Bakım Teknikeri
Hasta Kayıt Yetkilisi
Hasta Kabul Görevlisi
Hasta İlişkileri Uzmanı
Uluslararası Hasta Hizmetleri Pazarlama Uzmanı
Gece Hasta Kayıt Yetkilisi
İbranice Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu
Ulus Liv Hasta Yatış Çıkış Yetkilisi
İnsan Kaynakları Sorumlusu
Hastane Satış Yöneticisi
Garson
Bilgi Güvenliği Uzmanı
Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
Yazılım Uzmanı
Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusu (Bursa)
Front-End Developer
Çağrı Merkezi Temsilcisi
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Bursa)
İş Yeri Hekimi (Tam Zamanlı)
Elektrik Mühendisi / Keçiören Hastanesi
Ambulans Şoförü
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
KAT HEKİMİ
Data Analytics & Business Intelligence Team Leader
Romence Tercüman
Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )
Radyoloji Teknikeri
Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )
Kadın Doğum Uzmanı
Halkla İlişkiler Uzmanı
Eczacı Teknikeri
Güvenlik Görevlisi
Eczane Teknisyeni
Eczacı
Anjiyo Teknisyeni
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Uzmanı
Muhasebe Görevlisi (Otopark-Kasa İşlemleri)
Arapça Tercüman
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Tıbbi Sekreter
Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Kat Hizmetleri Ekip Lideri
Ameliyathane Hemşiresi
Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı
Kbb (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı
Tıbbi Sekreter
Dermatoloji Uzmanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Acil Tıp Uzmanı / Pratisyen Hekim
Hemşire
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
Medikal Satınalma Uzman Yardımcısı
Kurumsal İletişim Sorumlusu
Göz Ameliyathane Hemşire
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
Radyoloji Uzmanı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Anestezi Teknikeri
Biyomedikal Sorumlusu
Ebe
Ameliyathane Depo Görevlisi.
BAŞVURU
Kariyer üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&fse=True
Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada, başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçip özgeçmiş oluşturun ve müracaatınızı internet üzerinden tamamlayın.