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    • 25.08.2020 17:05
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    • 25.08.2020 17:06
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    Hastanelere temizlik personeli, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, sekreter alımı başvuru şartları! İŞKUR hastane personel alımı...

    İŞKUR personel alım ilanları Ağustos ayında da tam gaz devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta doktor olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kpss şartı aranmaksızın alanında kalifiye olan kimsenin mezuniyet durumu en az ilkokul olmak şartı ile başvuru yapabiliyor. Özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde yapılan personel lımlarının detayları için haberi inceleyebilirsiniz. İşte İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden hastane personel alımı şartları ve detayları...

    İŞKUR hastane personel alımı başladı: Temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

    Tüm Türkiye genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta doktor olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolar sayfamızda yer alıyor. ŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en fazla merak ettiği sorulardan birisidir. Artan işsizlik oranları ile birlikte yeni iş arayanların sayısının çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık.

    ONLARCA ŞEHRE PERSONEL ALINIYOR

    İşte alım yapılan kadrolar

    - Güvenlik Görevlisi,

    - Klinik destek elemanı,

    - Sekreter

    - Doktor yardımcısı

    - Ambulans şoförü,

    - Hastane hizmetlisi,

    - Temizlik görevlisi,


    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:

    – Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,

    – Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,

    – Dikkatli, Titiz, Enefeksiyon prosedürüne hakim,

    – İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,

    – Ekip çalışmasına yatkın,

    – Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,

    – Dinamik çalışma ortamına yatkın,

    – Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

    – Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,

    KARİYER İLANLARI

    Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:

    Hastane Direktörü Yardımcısı

    Biyomedikal Sorumlusu

    Yatan Hasta Hizmetleri Sorumlusu

    Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu

    Gıda Teknikeri

    Elektrik Mühendisi

    Mekanik Tesisat Mühendisi

    Doktor Asistanı

    Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

    Temizlik Görevlisi

    Bilgi Teknolojileri Uzmanı

    Teknik Ofis Mühendisi

    Uzman Diyetisyen

    Uzman Takım Lideri

    Genel Yoğun Bakım Hemşiresi

    Biyomedikal Uzmanı

    Acil Servis Hekimi

    Yönetici Asistanı

    AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

    Yazılım Destek Uzmanı

    Kadın Doğum Uzmanı

    Radyoterapi Teknikeri

    Hasta İlişkileri Sorumlusu

    Hasta Bakım Teknikeri

    Hasta Kayıt Yetkilisi

    Hasta Kabul Görevlisi

    Hasta İlişkileri Uzmanı

    Uluslararası Hasta Hizmetleri Pazarlama Uzmanı

    Gece Hasta Kayıt Yetkilisi

    İbranice Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu

    Ulus Liv Hasta Yatış Çıkış Yetkilisi

    İnsan Kaynakları Sorumlusu

    Hastane Satış Yöneticisi

    Garson

    Bilgi Güvenliği Uzmanı

    Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)

    Yazılım Uzmanı

    Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusu (Bursa)

    Front-End Developer

    Çağrı Merkezi Temsilcisi

    Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Bursa)

    İş Yeri Hekimi (Tam Zamanlı)

    Elektrik Mühendisi / Keçiören Hastanesi

    Ambulans Şoförü

    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

    KAT HEKİMİ

    Data Analytics & Business Intelligence Team Leader

    Romence Tercüman

    Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )

    Radyoloji Teknikeri

    Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )

    Kadın Doğum Uzmanı

    Halkla İlişkiler Uzmanı

    Eczacı Teknikeri

    Güvenlik Görevlisi

    Eczane Teknisyeni

    Eczacı

    Anjiyo Teknisyeni

    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

    Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Uzmanı

    Muhasebe Görevlisi (Otopark-Kasa İşlemleri)

    Arapça Tercüman

    Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

    Tıbbi Sekreter

    Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi

    Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

    Kat Hizmetleri Ekip Lideri

    Ameliyathane Hemşiresi

    Enfeksiyon

    Hastalıkları Uzmanı

    Kbb (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı

    Tıbbi Sekreter

    Dermatoloji Uzmanı

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

    Acil Tıp Uzmanı / Pratisyen Hekim

    Hemşire

    Göğüs Hastalıkları Uzmanı

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

    Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)

    Medikal Satınalma Uzman Yardımcısı

    Kurumsal İletişim Sorumlusu

    Göz Ameliyathane Hemşire

    Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı

    Radyoloji Uzmanı

    Göğüs Hastalıkları Uzmanı

    Anestezi Teknikeri

    Biyomedikal Sorumlusu

    Ebe

    Ameliyathane Depo Görevlisi.

    BAŞVURU

    Kariyer üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&fse=True

    Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada, başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçip özgeçmiş oluşturun ve müracaatınızı internet üzerinden tamamlayın.
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