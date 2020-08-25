



Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin gözü intibakta. Memur emeklileri, maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ- Kur'lular ise 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.