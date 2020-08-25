Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin gözü intibakta. Memur emeklileri, maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ- Kur'lular ise 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
HER AY EK ÖDEME
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşmede Memur-Sen tarafından gündeme taşındı. Hazırlığı yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının gündemine alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaşlılara aradaki fark kadar ilave ödeme yapılacak.
MAAŞLAR DEĞİŞECEK
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.