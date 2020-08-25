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    • Ekonomi
    • 25.08.2020 Gazete
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    ye 355 TL! ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ne kadar yapılacak?

    Memur leri maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini, ve Bağ-Kur emeklileri ise 355 liraya varan intibak mı bekliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında nasıl bir değişiklik olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...



    Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin gözü intibakta. Memur emeklileri, maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ- Kur'lular ise 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.



    HER AY EK ÖDEME
    Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşmede Memur-Sen tarafından gündeme taşındı. Hazırlığı yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının gündemine alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaşlılara aradaki fark kadar ilave ödeme yapılacak.



    MAAŞLAR DEĞİŞECEK
    SSK     ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 355 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
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