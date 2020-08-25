QNB Finansbank 5.000 TL Kredi

Hızlı ve Anında ne kadar kredi onayı alacağınızı merak ediyorsanız, ilk tercihiniz QNB Finansbank olabilir. Banka ihtiyaç kredilerinde uygun faizlerle birlikte gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunmaktadır. Bu bankaya kredi başvurusu yapacaksanız KİMLİK numaranızı 5030'a gönderebilirsiniz. 5 dakika geçmeden banka size kredi sonucunu söyleyecektir. Onay almanız durumunda bu onaylı krediyi size en yakın QNB Finansbank şubesine giderek, ister gişelerden isterseniz de temsilciden kimlikle kullanabilirsiniz. Banka internet sitesi ve ATM'lerinden de ön başvuru yapabiliyorsunuz. Kredi onayı almanız durumunda banka müşterisi değilseniz şubeye gideceksiniz.