Bankaların kredi kampanyaları art arda gelmeye devam ediyor. Yüksek tutarlı kredilere yönelik hazırlanan kredi kampanyalarının yanı sıra 4 bankadan düşük tutarlı kredi çekmek isteyenlere yönelik de bir kredi kampanyası hazırlandı. Teb bankası şubelerine giderek veya internet bankacılığını kullanarak hemen aynı gün içinde 5.000 TL kredi kullanabilirsiniz. TEB kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşteriler, 60 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunacaktır. Bu bankanın müşterisi olan kişiler internet üzerinden bankaya gitmeden onay alabilirler. Sizlerde bu şekilde kredi başvurusu yapabilir TEB bankası 5.000 TL krediyi hemen kullanabilirsiniz.
Denizbank 5.000 TL Kredi
Denizbank üzerinden de aynı gün onaylı gelir belgesiz 5.000 TL kredi kullanabilirsiniz. 5.000 TL kredi onayı almak için bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir veya 3280'e kredim yazıp boşluk bırakın tc kimlik numaranızı yazıp gönderebilirsiniz. Kredi başvurusu onay alan müşteriler hemen kredilerini kullanacaklardır.
ING 5.000 TL Mini Kredi
Bu banka 5.000 TL kredi alacak olan kişilere mini kredi kampanyası yapmaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda 60 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunulur. Bankanın resmi internet sitesi üzerinde başvuru yaptığınızda onay mesajınız hemen size gelecektir. ING üzerinden ayrıca internet bankacılığını kullanarak da kredi kullanabilirsiniz.
QNB Finansbank 5.000 TL Kredi
Hızlı ve Anında ne kadar kredi onayı alacağınızı merak ediyorsanız, ilk tercihiniz QNB Finansbank olabilir. Banka ihtiyaç kredilerinde uygun faizlerle birlikte gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunmaktadır. Bu bankaya kredi başvurusu yapacaksanız KİMLİK numaranızı 5030'a gönderebilirsiniz. 5 dakika geçmeden banka size kredi sonucunu söyleyecektir. Onay almanız durumunda bu onaylı krediyi size en yakın QNB Finansbank şubesine giderek, ister gişelerden isterseniz de temsilciden kimlikle kullanabilirsiniz. Banka internet sitesi ve ATM'lerinden de ön başvuru yapabiliyorsunuz. Kredi onayı almanız durumunda banka müşterisi değilseniz şubeye gideceksiniz.
TEB 5.000 TL Kredi
Teb bankası şubelerine giderek veya internet bankacılığını kullanarak hemen aynı gün içinde 5.000 TL kredi kullanabilirsiniz. TEB kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşteriler, 60 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunacaktır. Bu bankanın müşterisi olan kişiler internet üzerinden bankaya gitmeden onay alabilirler. Sizlerde bu şekilde kredi başvurusu yapabilir TEB bankası 5.000 TL krediyi hemen kullanabilirsiniz.