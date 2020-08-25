Son günlerde koronavirüs salgınında aşı çalışmalarından gelen umutlandıran haberlerle birlikte yükseliş grafiği kırılan ve düşüş trendine giren gram altın fiyatları 457 liradan işlem görürken, uzmanlar uyarılarda bulundu. Altının ons fiyatında yaşanan güçlü yükselişin kırıldığını belirten uzmanlar, ons fiyatında 1924 doların direnç olduğuna dikkat çekti. İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın bekliyor. Ons altın tam bir yön bulmakta zorlanıyor. Ons altındaki yukarı yönü destekleyecek etkenler halen daha piyasada mevcut. Ancak aşının daha da ulaşılabilir konuma gelmesi ons altındaki gücü kırıyor. Şimdilik kararsız seyirler var. Ancak satış baskısının sert olduğunu söylemek güç. Bu hafta Jackson Hole toplantısındaki Powell'ın konuşması önemli. Peki 26 Ağustos 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düşecek mi?
26 AĞUSTOS 22 AYAR BİLEZİK, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 459,7 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki artışa karşılık altının ons fiyatındaki düşüşle yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 457,8 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 459,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3.080 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.933 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.
Bugün Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
ONS ALTIN YÖN DEĞİŞTİRDİ! GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN DÜŞECEK Mİ?
İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın bekliyor. Ons altın tam bir yön bulmakta zorlanıyor. Ons altındaki yukarı yönü destekleyecek etkenler halen daha piyasada mevcut. Ancak aşının daha da ulaşılabilir konuma gelmesi ons altındaki gücü kırıyor. Şimdilik kararsız seyirler var. Ancak satış baskısının sert olduğunu söylemek güç. Bu hafta Jackson Hole toplantısındaki Powell'ın konuşması önemli.
Teknik Analiz: 1924 dolar güçlü destek konumunda. Bu seviye üzerinde satışların karşılanması halinde yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Tepkilerin daha da güçlenmesi için 1955 seviyesinin üzerindeki kapanışlara ihtiyaç var. Ana direnç 1970.
Troy Kıymetli Maden Ticareti tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadeler kullanıldı:
KIYMETLİLER HAFTAYA SATICILI BAŞLADI
Altın yeni haftaya 1940 dolar/ons seviyesinden giriş yaptıktan sonra seans boyu satıcılı bir seyir izlediği bir güne başlamış oldu. Dün Dünya sağlık örgütünün Aşıya dair yaptığı tünelin sonunda ışık görüldü açıklaması piyasalarda pozitiflik yaratırken, altın gibi güvenli liman olma özelliği olan varlık sınıflarına satış getirdi.
Altın yaşanan gelişmeler ışığında dünkü seansta 1923 dolar/onsa kadar geri çekilerek, seansın en düşük seviyesini kaydetti. Seans sonunda 1929 dolar/onstan dengelenen sarı maden, yüzde 0,5 kaybı hanesine yazarak haftaya kayıpla başlamış oldu.
Gümüş ise 26,80 dolar/onstan başladığı günde satıcılı bir seansı geride bıraktı. 26,26 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, gün sonunda 26,60 dolar/onstan seansı tamamlarken, yüzde 0,7 kaybı hanesine yazmış oldu.
Platin dünkü seansta 896 dolar/onsa kadar çekilerek son 3 haftanın en düşük seviyesini kaydettiği bir seansı yaşadı. Gün sonunda toparlanma çabasıyla seansı 920 dolar/onstan tamamlayarak günü yatayda kapattı.
Paladyum da diğer kıymetliler gibi kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. 2185 dolar/ons seviyesinden güne başlarken, 2179 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 0,3 kayıp yaşadı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti.
ALTIN NEDİR?
Altın doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Dünya üzerinde en kıymetli metal altındır. Özellikle parlak sarı görünümü ile vazgeçilemez metaller arasında yer almaktadır.
Yıllardır farklı şekillerde kullanılan altın günümüzde çoğunlukla yatırım amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca günlük yaşamda da her alanda kullanılmaktadır.
Yüzyıllardan beri altın direkt para olarak kullanılmıştır. Bu durumda uzun yıllar boyunca sürmüştür. Son yıllarda paranın değerini yükseltmek için kullanılan altın gündelik hayatta para olarak kullanılmamaktadır. Altın artık para ile alınıp satılır hale gelmiştir. Altının kullanım alanları şu şekildedir:
- Altının kullanım alanlardan birisi de yatırım amaçlı kullanılmasıdır. Özellikle yatırımda en güvenilir araç olarak görülmektedir. Diğer yatırım araçları ile kıyaslandığında daha az risk barındırdığı için çok tercih edilmektedir.
- Altının bir diğer kullanım alanı takıların ve mücevherlerin yapımında kullanılmasıdır. Evliliklerde veya çeşitli eğlence yerlerinde en çok tercih edilen takılardan birisi de altındır. Altın çeşitlerinden en çok bilezikler tercih edilir.
- Altın ilaç sektöründe de kullanılan bir metaldir. Elektron mikroskoplarda kullanıldığı bilinir.
- Dünya üzerinde bulunan bazı ülkelerde altın yiyeceklerin üzerini süslemek amacıyla da kullanılmaktadır.
- Altın endüstri alanında da kullanılmaktadır. CD üretimde paslanmayı engellemek için kullanılır. Bunun dışında uçakların kokpit camlarında buzlanmayı engellemek için de kullanılmaktadır. Bazı uydu ve fotoğrafçılık alanında da koruyucu olması sebebiyle kullanılabilir.