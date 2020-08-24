Milyonlarca emekliye ödenen promosyon ve ikramiye gibi ödemeler belli şartlarda yeni emekli olan vatandaşlara da veriliyor. Bunun için emeklilik tarihi önem kazanıyor. İşte En az 1500 TL maaş, 2 bin TL ikramiye, 625 TL promosyon alabilmenin detayları... Bu tarihe göre promosyon ya da ikramiye alınıp alınmayacağına karar veriliyor. Promosyon emeklilere her üç yılda bir maaş aldıkları banka tarafından ödeniyor. Bu yıl için maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alıyor. Yeni emekliler maaş alacakları bankayı seçerken promosyon alıyorlar. 3 yıl aynı bankadan maaş alınıyor.
BAYRAM ÖNCESİ MAAŞ ÖNEMLİ
Bayram ikramiyeleri de yeni emeklilere ödeniyor. Ancak burada bir şart bulunuyor. Emekli maaşının bayramdan önce bağlanmış olup olmadığına bakılıyor.
Eğer bayramdan önce emekli maaşı bağlanmışsa ikramiye ödeniyor. Bayramdan sonra emekli maaşı bağlanmışsa ilk gelecek bayramda ödeme yapılıyor.
MAAŞ TABANI ARTTIRILDI
Öte yandan emeklilerin aldıkları en düşük maaş miktarı pandemi döneminde 1000 TL'den 1.500 TL'ye yükseltildi. Bu yüzden yeni emekli olan vatandaşlar en az 1.500 TL maaş alıyor.
Maaş miktarları bu rakamın üzerinde belirleniyor. Yatırılan kazanç ve prim günlerine göre hesaplanan maaş 1.500 TL'den az olamıyor.
2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.
En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK
Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.
TÜFE TAHMİNİ % 10.82
Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.
SEYYANEN ZAM TALEBİ
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon oranındaki yüzdelik zamların yerine seyyanen zam istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kalıyor. Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. 5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmeli. Bunun yanında, emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilsin. Mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak yüzde 70 olarak belirlensin. Bu yapılırsa en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselir."
SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.
'ORAN GÜNCELLENSİN'
Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.
6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.
Emekliye 2550 TL! Promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ve yeni aylık bağlananlara promosyon fırsatı sürüyor. En az 500 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkıyor. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyon ücreti ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar için bankalar yarışıyor. İşte bazı kampanyalar:
AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.
GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira ödüyor.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira veriyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.