Nakit ihtiyacı olanlara, dar gelirlilere fakirlere yardım başvuru şartları nedir? Geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır?

Fakir olan, ihtiyacı bulunan, dar gelirli olan veya hiç geliri olmayan vatandaşlara yardım eden devlet kurumları bulunuyor. Bu devlet kurumlarına ise yazılı başvuruda bulunmak gerekiyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hiç bir sosyal güvencesi bulunmayan ve hiç bir gelire sahip olamayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için para yardımının beraberinde gıda ve yakıt yardımları da yapmaktadır. Başvuru formunu dolduran vatandaşlarımız denetleme elemanları tarafından takibe alınır ve müracaatının olumlu sonuçlanmasında hiçbir engel görünmemesi durumunda maddi yardım destekleri sunulur. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
FAKİRE YOKSULA YARDIM YAPAN KURULUŞLAR
Maddi yetersizlikler neticesinde ailesini geçindirmekte zorlanan ve hiç bir biçimde geliri bulunmayan aileler için devletimiz yardım etmektedir. Bunun beraberinde maddi destek olan kurum ve kuruluşlarda bulunur. Bu kurum ve kuruluşların listesini aşağıda maddeler şeklinde siz kıymetli okurlarımız ile paylaşacağız.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
Sosyal Hizmetler
İHH Vakfı
Belediyelerin Maddi Yardım
Ayrıca Koronavirüs sebebiyle Büyükşehir Belediyeleri tarafından da gıda, erzak ve nakit yardımları yapılmaktadır. Belediyelerden gıda erzak ve nakit yardımları için açılan müracaat formlarının doldurulması ile talepler alınarak yerinde incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar evlerine teslim edilecektir.
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMLARI
Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığınca parasal durumu yetersiz olan ailelere Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca haneye 1000 TL ödemeler yapıldı. Bakanlık tarafından açıklaması yapıldı. Bu sosyal yardımların müracaatları e-devlet üzerinden yapılacak. Maddi açıdan yardıma muhtaç olan ve hiç bir gelire sahip olamayan ailelerin mahalle muhtarları tarafından belirlenmesi ve hemde bu ailelerin denetimden geçmesi neticesinde yardıma muhtaç olduğu tespit edilir.
Mahalle muhtarları ve bakanlıklar tarafından belirlenen ailelere her ay düzenli şekilde maaş yardımı yapılmaktadır. 2022 sayılı kanun kapsamında düzenli şekilde her ay sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL koronavirüs sosyal yardım yapıldı. salgın dönemimde bakanlık tarafından sosyal yardımlar 3 faz biçiminde yapılacak. Hiçbir kurumdan yardım alamayan ihtiyaç sahiplerine talep bazında gerçekleştirilecek olan sosyal yardımın ödemesine müracaatlar e-devlet üzerinden yapılabilecek.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLER NELERDİR?
Maddi durumu yetersiz olan fakir aileler için destek olan kurumların başında yer alan bir kuruluştur. Bu kuruluş fakir fonu altında biriktirilen yardım paralarını müracaatta bulunan ve gerçek ihtiyacı olan ailelere dağıtmaktadır. Bu kuruma müracaatta bulunan ailelerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıklarını anlamak için müracaat formunu dolduran şahsın bilgileri incelenir ve bu şahıs denetime tabi tutulur. Denetim elemanları tarafından gözlemlenen ve hem de incelemeye alınan bu şahsın gerçekten yardıma muhtaç olduğu belirlenirse yardım fonundan faydalanması için müracaatı olumlu sonuçlanır. Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen aileler düzenli şekilde para yardımından yararlanabilirler.
Fakir Kişilere Verilen Hayır Hizmetleri
Muhtaç Aylığı
Aşevi Hizmeti
Burs Hizmetleri
Yurt İçi Kuru Gıda Yardımları
Yurt Dışı Kuru Gıda Yardımları
SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKIFLARI YARDIMLARI
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hiç bir sosyal güvencesi bulunmayan ve hiç bir gelire sahip olamayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için para yardımının beraberinde gıda ve yakıt yardımları da yapmaktadır. Başvuru formunu dolduran vatandaşlarımız denetleme elemanları tarafından takibe alınır ve müracaatının olumlu sonuçlanmasında hiçbir engel görünmemesi durumunda maddi yardım destekleri sunulur.
Gıda yardımı, yakacak yardımı, para yardımı, eğitim yardımı, engelli ihtiyaç yardımı, afet yardımlarının yapılacağı süre bir hafta ile bir ay arasında gerçekleştirilecektir. Şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardım süresi 14 gün olarak belirlenmiştir.