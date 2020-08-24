Vadeli Hesap Nedir?

Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Tüm bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların yanında vadeli seçenek ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.

Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir zaman içerisinde, bankaların sunduğu faiz oranları doğrultusunda yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade için bankanızla birlikte belirlediğiniz süre ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar.