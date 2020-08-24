İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan herkese maddi yardım!

Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet şeklinde olmaktadır. Aynı zamanda devlet kurumları tarafından sağlanan desteklerin dışında bazı vakıflarda vatandaşlara çok önemli tutarlarda destek ödemesi yapıyorlar. Geliri olmayan, ihtiyacı olan vatandaşlara sağlanan destekler kapsamında vatandaşlara aylık maaş yardımı sunuyor. Bu yardımdan faydalanmak için gerekli koşullar ve aylık ödeme rakamlarına ilişkin tutarlar haberimizde. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
GELİRİ OLMAYANA DEVLET YARDIMI NASIL ALINIR?
Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.
İŞTE VERİLECEK YARDIMLAR
Çocuk için sağlık yardımı: Aylık 30 TL, Üniversite: Aylık 200 TL ve ayrıca bir defaya mahsus geri ödemesiz 12 bin TL
Yakacak yardımı: Her kış 500 kilo kömür
Barınma yardımı: Başvuruya göre aylık 317 TL
Gıda yardımı: Başvuruya göre aylık 274 TL
Evde 65 üstü yaşlı bir birey varsa: Aylık 130 TL
Eşi vefat etmişse kadına: Aylık 250 TL
Engelli varsa, engelliye: Aylık 261 TL
Engelli 18 yaş altı ise yakınına: Aylık: 261 TL.
İHTİYACI OLANA AYLIK MAAŞ ÖDEMESİ
Devlet birimlerine ek olarak aylık destek sağlayan kurumların başında Vakıflar Genel Müdürlüğü geliyor. VGM tarafından sağlanan desteklerin ilki kuru yardımı ikincisi ise aylık maaş yardımı.
Bu maaş desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunmakta. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaları ve ödemelerin hangi şartlar altında ödendiğine ilişkin şartlar şu şekilde;
* Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara ödenir. VGM'nin bu aylığından yararlanmak isteyen vatandaşların Sosyal güvencesi olmaması, Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekmekte.
* Bunun yanında muhtaç aylığı için vatandaşların gelir getirici taşınması veya taşınır olmaması gerekiyor. Ancak VGM taşınmazı varsa bile aylık 914 TL'den daha düşük getiri sağlıyorsa başvuruların yapılabileceğini açıkladı.
BAŞVURULAR NEREYE NASIL YAPILACAK?
Söz konusu destek ödemesi için vatandaşların başvurularını Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapması gerekiyor. Başvuru işlemleri vakfın sitesinde yer alan formun doldurulması ve kendi il veya ilçenizde bulunan VGM birimlerine posta veya şahsen ulaştırmanız gerekiyor.
1000 TL SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
İKİZ ÇOCUK YARDIM PARASINDAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Doğum yardımına Türk vatandaşları ve mavi kart sahibi olan herkes başvurabiliyor. Yardımı almaya hak kazanan vatandaşlar önceden SMS yoluyla bilgilendiriliyor. Yardımlardan annelerin yanı sıra babalar da faydalanabiliyor.