TEİAŞ kamu personeli alımı için İŞKUR ilan yayımladı. 42 farklı ilde alım yapılacak. Bu kapsamda alımlar lise mezunu adaylar içerisinden 19 Elektronik Teknisyeni ve 131 Elektrik Teknisyeni alımı yapılacak. TEİAŞ personel alımı ilanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler resmi internet adresi üzerinde 17 ağustos 2020 tarihinde duyurulmuştu. Söz konusu ilan için başvurular ise 24 Ağustos 2020 tarihi ile İŞKUR'da yayımlanarak başladı. Sadece ilgili niteliklere uygun olan adaylar başvuru yapabilecekler. Başvurular en geç 28 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak.
TEİAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TEİAŞ'nin 42 il için yayımladığı ilana başvurular 24 – 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adayların elektronik teknisyeni kadrosu için lise ve dengi okulların elektronik, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri bölümü mezunu; elektrik teknisyeni kadrosu için de lise ve dengi okulların elektrik, elektrik tesisat ve pano montörlüğü, yüksek gerilim sistemleri, endüstriyel bakım onarım bölümü mezunu olmaları gerekiyor.
Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (24-28.08.2020 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.
TEİAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ
1. Lise ve Dengi Okulların: Elektrik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün:
a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
b-Yüksek Gerilim Sistemleri
c- Endüstriyel Bakım Onarım alt dallarının birinden mezun olmak.
2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak
3. 31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )
4 .Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.
ELEKTRONİK TEKNİSYENLERİ
1. Lise ve Dengi Okulların: Elektronik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün:
a-Haberleşme Sistemleri
b-Otomasyon Sistemleri alt dallarının birinden mezun olmak.
2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak
3. 31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )
4. Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak
42 İLDE 2 KADROYA ALIM YAPILACAK!
TEİAŞ kamu personeli alımı için iŞKUR ilan yayımladı. 42 farklı ilde alım yapılacak. Bu kapsamda alımlar lise mezunu adaylar içerisinden 19 Elektronik Teknisyeni ve 131 Elektrik Teknisyeni alımı yapılacak. Alım yapılacak iller şöyledir.
İstanbul
Bursa
Çanakkale
İzmir
Bartın
Sakarya
Düzce
Eskişehir
Kütahya
Isparta
Afyon
Ankara
Konya
Samsun
Amasya
Tokat
Kayseri
Gaziantep
Şanlıurfa
Elazığ
Malatya
Trabzon
Artvin
Erzurum
Erzincan
Mardin
Batman
Van
Ağrı
Iğdır
Hatay
Mersin
Adana
Antalya
Kırklareli
Tekirdağ
Edirne
Denizli
Aydın
Muğla
Kastamonu
Karabük
NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİMİ YAPILACAK!
TEİAŞ alımını yapacağı personel adaylarının değerlendirmesini kura çekimi ile sonrasında sözlü sınav ile yapacak. Bu yönde Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile , Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.