HURDA BELGELİ ARAÇ NEDİR?

Hurda belgeli araç konusu gerek günlük hayatta gerekse internette çokça karşımıza çıkıyor. Peki hurda belgeli araç nedir? Öncelikle AB uyum yasaları çerçevesinde araçların belli bir yaştan sonra trafiğe çıkması trafikteki diğer sürücüler ve yolcular için büyük tehlike arz ettiğinde sakıncalıdır. Araç sahiplerinin araçlarına hurda belgesi alması ve trafikten kaydını sildirmesi gerekir. Bu araçların trafikte bulunması ciddi sorunlar doğurabileceğinden hurdaya çıkan aracın yeniden trafiğe çıkması mümkün olmayacaktır.

PERT ARAÇ NASIL ALINIR?

Pert araçlar eğer sigorta şirketinden alınıp tekrar satışa çıkartılırsa genellikle çekme belgeli oluyor. Çekme belgesi; bir aracın plakalarının sökülüp, vergisi ödenmeden plakasız halde bekletilmesi demektir.

Bazı pert araçlar ise hasar kayıtsız olarak plakalı şekilde satılabiliyor. Bu şekilde bir otomobil bulabilirseniz çok daha şanslısınız demektir.