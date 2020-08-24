Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, vatandaşların ikinci el araç fiyatlarındaki artıştan dolayı hasarlı araçlara yöneldiğini belirterek, "Normaline göre yüzde 30-35 daha ucuz. Vatandaşlar gerekli tamirlerini yaptırarak kullanıyorlar" dedi. Hasarlı araç alırken önemli olan aracın mekanik kısmında hasar olmamasıdır. Mekanik kısmında hasarlı araçların tamir maliyeti yüksek çıkacaktır. Bu yüzden mekanik hasarlı araçlardan uzak durmanızda fayda var. Kaporta hasarlı araçların ise şaselerinde hasar olmamasına dikkat edin. Eğer şase ucunda düzeltilebilecek hasarlar varsa alınabilir. Aracın dış kaporta aksamındaki hasarlar ise sizin için önemli olmamalı. Dış kaportası sadece kabuk görevi görmektedir. Esas önemli olan taşıyıcı yani şaselerdir. Unutmayın dış kaporta aksamlarının kalınlığı 0.7 milimetre, yani 1 milimetre bile değildir.
"KEŞKE HİÇ SATMASAYDIM DAHA KARLIYDIM"
Kentte uzun yıllar oto galericilik yapan Kubilay Yardım ise normalde yüzde 5-10 kar marjıyla çalıştıklarını ancak pandemiden sonra araç bulmakta güçlük çektiklerini ve fiyatların dalgalandığını söyledi. İkinci elde adeta talep patlaması olduğuna dikkat çeken Yardım, "Döviz kurları ve altın düzeldiğinde normale döneceğini düşünüyoruz. 5-10 gün içerisinde arabaların fiyatları 5-10 bin TL artıyor. Keşke 6 ay önce arabalarımı vitrine çekip kapatsaymışım, hiç satmasaymışım daha karlıymışım. 200 bin TL'ye aldığım arabayı 235 bin TL'ye bulamıyorum" diye konuştu.
"ANLAŞTIĞIMIZ ARABAYI ALAMIYORUZ, FİYAT ÇIKIYOR"
Oto Galericiler Sitesi'ne otomobil satın almak için gelen Hakan İncekaş ise yüksek fiyatlar nedeniyle otomobillere sadece bakmakla yetindiğini söyledi. İncekaş, "Bugün baktığımız arabayı telefonla anlaşmamıza rağmen alamıyoruz, fiyat çıkıyor. 100 binlik araçta nereden baksan 1 hafta olmadan 15 bin TL fark ediyor. 100 bin TL bütçem var ama bu gidişle araba alamayacağız" dedi.
HURDA BELGELİ ARAÇ NEDİR?
Hurda belgeli araç konusu gerek günlük hayatta gerekse internette çokça karşımıza çıkıyor. Peki hurda belgeli araç nedir? Öncelikle AB uyum yasaları çerçevesinde araçların belli bir yaştan sonra trafiğe çıkması trafikteki diğer sürücüler ve yolcular için büyük tehlike arz ettiğinde sakıncalıdır. Araç sahiplerinin araçlarına hurda belgesi alması ve trafikten kaydını sildirmesi gerekir. Bu araçların trafikte bulunması ciddi sorunlar doğurabileceğinden hurdaya çıkan aracın yeniden trafiğe çıkması mümkün olmayacaktır.
PERT ARAÇ NASIL ALINIR?
Pert araçlar eğer sigorta şirketinden alınıp tekrar satışa çıkartılırsa genellikle çekme belgeli oluyor. Çekme belgesi; bir aracın plakalarının sökülüp, vergisi ödenmeden plakasız halde bekletilmesi demektir.
Bazı pert araçlar ise hasar kayıtsız olarak plakalı şekilde satılabiliyor. Bu şekilde bir otomobil bulabilirseniz çok daha şanslısınız demektir.
HASARLI ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Hasarlı araç alırken önemli olan aracın mekanik kısmında hasar olmamasıdır. Mekanik kısmında hasarlı araçların tamir maliyeti yüksek çıkacaktır. Bu yüzden mekanik hasarlı araçlardan uzak durmanızda fayda var. Kaporta hasarlı araçların ise şaselerinde hasar olmamasına dikkat edin. Eğer şase ucunda düzeltilebilecek hasarlar varsa alınabilir. Aracın dış kaporta aksamındaki hasarlar ise sizin için önemli olmamalı. Dış kaportası sadece kabuk görevi görmektedir. Esas önemli olan taşıyıcı yani şaselerdir. Unutmayın dış kaporta aksamlarının kalınlığı 0.7 milimetre, yani 1 milimetre bile değildir.
Dış kaporta aksamındaki hasarları kaportacılar düzeltilebilecek durumdaysa macunlayarak, düzeltilemeyecek durumdaysa çıkma parça ya da orijinal parça alarak araca takabilir.
TEKRAR SATIŞTA PROBLEM OLUYOR MU?
Tamir edilmiş olan pert araçların hasar kayıtlı olanlarını satarken piyasa değerinde değil maliyetinizi kurtaracak fiyatlardan satışa çıkartırsanız hiçbir sorun çekmezsiniz.
PERT ARACA KASKO OLUR MU?
Sigorta şirketleri perte ayırdıkları araçlara kasko yapmıyorlar.