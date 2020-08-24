İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

NTV'ye konuşan Erkoç, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunun cevabı olarak da, araç stoğunun Ağustos ayının sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Sıfır araçların Türkiye'ye gelmesini ise maksimum üç ay olarak değerlendiren Erkoç, ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna ise sıfır araçların kasım ayında Türkiye'de ve bayilerin elinde çoğalacağını, liste fiyatının üstünde satılan araçların da normal seyrine döneceğini beklediklerini belirtti.

MASFED Başkanı Aydın Erkoç pandemi dönemiyle artan ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunu yanıtladı. İkinci el araba fiyatlarının 2020 yılının ilk ayından itibaren yüzde 30 oranında artması, sıfır araçların yeterince piyasada olmaması vatandaşların ikinci el araba fiyatlarının düşme tarihi ne zaman araştırmasına yöneltti. Erkoç yağtığı açıklamayla olağanüstü bir durum gelişmezse sıfır araçların önümüzdeki Kasım ayında normal stok seyrinde olacağını ve bu durumla birlikte ikinci el araba fiyatlarının düşeceğini belirtti. İkinci el araba satışı yapanlara yetki belgesi zorunluluğunu getiren yönetmelikle ilgili sektördeki haksız rekabet ve kayıt dışılığının önüne geçeceğini açıkladı.