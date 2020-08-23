Velilerden 'özel okul' çağrısı: "İndirim keyfi değil, kurala bağlı olsun"

5 özel okul derneğinin uzaktan eğitime ücret iadesine yönelik kararı velileri heyecanlandırırken, okulların bunu nasıl uygulayacakları merak konusu oldu. Veliler şunları söyledi:
● İndirim bir kurala bağlansın. Nasıl uygulanacağı, hangi oranda olacağı... Okul kendi belirlemesin.
● Uzaktan eğitimin yüzde 5-10 indirimli olması kime, ne sağlar? Ancak sözde indirim olur.
● Makul yaklaşımlar sevindirici ama bizlerin beklentisi keyfi uygulamaların önüne geçilmesi. Bunun için sözleşmelere online eğitim ile ilgili düzenlemeler eklenmesini, tüm kurumların aynı standarda getirilmesini istiyoruz.
● Hakkımızı versinler.
DAL: % 5-20 OLABİLİR
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yüz yüze eğitim yapılamayan süreç için okulların kendi koşullarına göre iade oranı belirleyeceğini belirterek, "Örneğin, online eğitim yapılan gün 100 liranın 20 lirasını iade edebilir. Yüzde 50 indirim mümkün değil. Aklımızdan geçen yüzde 5 ile 20 arasında bir rakam" ifadesini kullandı.