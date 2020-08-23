Velilerden 'özel okul' çağrısı: "İndirim keyfi değil, kurala bağlı olsun"

5 özel okul derneğinin uzaktan eğitime ücret iadesine yönelik kararı velileri heyecanlandırırken, okulların bunu nasıl uygulayacakları merak konusu oldu. Veliler şunları söyledi:



● İndirim bir kurala bağlansın. Nasıl uygulanacağı, hangi oranda olacağı... Okul kendi belirlemesin.



● Uzaktan eğitimin yüzde 5-10 indirimli olması kime, ne sağlar? Ancak sözde indirim olur.



● Makul yaklaşımlar sevindirici ama bizlerin beklentisi keyfi uygulamaların önüne geçilmesi. Bunun için sözleşmelere online eğitim ile ilgili düzenlemeler eklenmesini, tüm kurumların aynı standarda getirilmesini istiyoruz.



● Hakkımızı versinler.