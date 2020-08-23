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    • Ekonomi
    • 23.08.2020 09:29
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    • 23.08.2020 09:30
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    Üniversitelere 4000 TL maaşla büro memuru, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başvuru şartları nedir? Güncel ilanları...

    Güncel ilanları araştırılıyor. İŞKUR üzerinden farklı illerde yer alan üniversitelere alımlar yapılıyor. Farklı illerde üniversiteler bünyesine personel alımı yapılacak. KPSS puan şartı aranmadan ve 70 KPSS puan şartı ile yapılacak personel alımında başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Farklı kadrolara yapılacak personel alımında başvuru bilgilerine yazımızda yer verdik. Özellikle büro memuru, güvenlik görevlisi ve işçi alımı için adaylar araştırmalar yapıyor. İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

    4000 TL maaşla büro memuru, güvenlik görevlisi, işçi alımı yapılıyor

    Üniversitelere en az ilkokul mezunlarından personel alımı yapılıyor. Yapılacak personel , memur işçi alımında başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. KPSS puan şartsız ve KPSS puanı ile yapılacak personel alımında detayları vedik. Bu bağlamda İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en fazla merak ettiği sorulardan birisidir. Artan işsizlik oranları ile birlikte yeni iş arayanların sayısının çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık. Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

    İşte güncel İŞKUR ilanları...

    İşte güncel İŞKUR ilanları...

    İşte güncel İŞKUR ilanları...

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Üniversitelere yapılan personel alımında kadrolar şu şekilde:

    Büro Memuru (Genel)

    Hemşire

    Acil Tıp Teknisyeni

    Bahçıvan

    Güvenlik Görevlisi

    Temizlik Görevlisi

    Kaynak Operatörü

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası

    İnşaat Boyacısı/Boyacı

    Sıvacı

    Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat)

    Garson (Servis Elemanı)

    Aşçı

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

    Bilgisayar Mühendisi

    İŞKUR İŞ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    Türk vatandaşı olmak,
    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
    Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
    Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
    Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
    Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak

    İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

    İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

    • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

    • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

    • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

    • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

    • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
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    Haberler Ekonomi Üniversitelere 4000 TL maaşla büro memuru, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başvuru şartları nedir? Güncel İŞKUR ilanları...
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