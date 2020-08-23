TOKİ Türkiye geneli konut açık satış listesi: Asgari ücretli, dar gelirli, alt gelir grubu ailelere ev sahibi olma müjdesi!

TOKİ AÇIK SATIŞ NE DEMEK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan konutlar farklı kategorilerde satılmaktadır. Alt gelir grubu için üretilen ucuz konutlar çok fazla sayıda başvuru aldığı için kuralı olarak satılmaktadır. Ancak bu tip satışlarda bazen yeterli sayıda başvuru olmaması bazen de kurada adı çıkan kişilerin vazgeçmeleri ya da kurada hak kazanmasına rağmen TOKİ alt gelir grubu başvuru şartları için uygun olmamaları gibi nedenlerle başvurları iptal edilebilmektedir.

İşte elde kalan bu konutlar TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile kurasız başvuru önceliğine göre satılmaktadır. Bu konutlar TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmekte olup ev başvurusu projelere göre Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden konut peşinatı ile şahsen yapılmaktadır.

KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.