HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankalarının en uygun konut kredisi faiz oranlarını vermesinin ardından en çok merak edilenlerden birisi de köklü bankalardan Halkbankası'nın konut kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğu sorusu oldu. Halkbank'da 120 ay vadeli konut kredisindeki faiz oranı 0.87 olarak belirledi.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank'da Halkbankası ile aynı vade ve aynı faiz oranları ile konut kredisi kampanyası yaptı. Vakıfbank 120 ay vadeli konut kredisindeki faiz oranı 1.05 olarak belirledi. En uygun konut kredisi faiz oranı veren banka araştırması yapanlar için kamu bankalarını yukarıda paylaştık.