



NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektör; acilen bin 289 satış danışmanı, bin 282 temizlik görevlisi, bin 242 makineci (dikiş), bin 84 ön muhasebeci arıyor. Bin 38 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 972 kişiyle garson, 933 kişiyle yük taşıma şoförü en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın il müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.