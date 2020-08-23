İstihdam dört koldan desteklenirken; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 512 bin 389 kişiyi işe yerleştirdi.
Son dönemde işe alım ilanlarının sayısında artış görülürken; İŞKUR'da halen yaklaşık 61 bin 70 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 12 bin 819 kişiyle beden işçiliği geliyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektör; acilen bin 289 satış danışmanı, bin 282 temizlik görevlisi, bin 242 makineci (dikiş), bin 84 ön muhasebeci arıyor. Bin 38 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 972 kişiyle garson, 933 kişiyle yük taşıma şoförü en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın il müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.