TOKİ dar gelirli, emekli ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar için konut müjdeleri sunmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan ev veya işyeri almak isteyen vatandaşlar için farklı farklı seçenekler bulunuyor. Bu seçeneklerin ilki özellikle büyükşehirler için ilan edilen projeye başvuruda bulunmak ve kura çekilişlerine katılmak. İkinci seçenek ise yine sosyal konut projeleri kapsamında sağlanan konut ve işyerleri için başvuruda bulunmak. Son seçenekte de vatandaşlar kura çekiliş olmadan açık satış ile TOKİ'den ev veya işyeri alabilirler. Alt gelir grubu için üretilen ucuz konutlar çok fazla sayıda başvuru aldığı için kuralı olarak satılmaktadır. İşte TOKİ'den asgari ücretli, dar gelirli, alt gelir grubu ailelere ev sahibi olma şartları ve detayları...
TOKİ GÜNCEL SATIŞ LİSTESİ
TOKİ GÜNCEL SATIŞ LİSTESİ
TOKİ GÜNCEL SATIŞ LİSTESİ
KARABÜK'TE EVLER 414 LİRA TAKSİTLE
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 11 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.
Proje Adı: KARABÜK İLİ EFLANİ İLÇESİ ÇELEBİLER MAHALLESİ 96 ADET KONUT VE 1 ADET 3
DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 11 adet
Satış Yönetimi: Açık Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Satış tarihleri: 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020
Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler
Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. Eflani/Karabük
• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
aşağıda sunulmaktadır.
TOKİ AÇIK SATIŞ NE DEMEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan konutlar farklı kategorilerde satılmaktadır. Alt gelir grubu için üretilen ucuz konutlar çok fazla sayıda başvuru aldığı için kuralı olarak satılmaktadır. Ancak bu tip satışlarda bazen yeterli sayıda başvuru olmaması bazen de kurada adı çıkan kişilerin vazgeçmeleri ya da kurada hak kazanmasına rağmen TOKİ alt gelir grubu başvuru şartları için uygun olmamaları gibi nedenlerle başvurları iptal edilebilmektedir.
İşte elde kalan bu konutlar TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile kurasız başvuru önceliğine göre satılmaktadır. Bu konutlar TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmekte olup ev başvurusu projelere göre Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden konut peşinatı ile şahsen yapılmaktadır.
KURA ÇEKİLİŞİ
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI
TOKİ Başkanlığı açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyuruyor.
Bu sayfa üzerinde hem açık satış ile satılan konutlar hemde açık artırma ile satışa çıkarılan konutlar bulunuyor. Bu durum kurumun açıkladığı satış birimine göre değişiyor. Açık satış duyuruları genellikle 6 ay olarak yayımlanıyor. Ancak talep çok olduğunda bu süre dolmadan satışlar tamamlanıyor.
Açık satş duyurularında vatandaşlar konutları başvuru önceliğine göre alıyorlar. İlk başvuruda bulunan vatandaş konutun sahibi oluyor. Satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yapılıyor. Projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında peşinat ödemesi yapılır. Geri kalan tutar ise işyerleri için 60 ay, konutlar için ise 240 aya kadar vadelendirilebilir.
TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.