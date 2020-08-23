2020 TİS GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

Korana virüs salgını nedeni ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Mayıs Haziran ve Temmuz ayının bir bölümünde hiç bir toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapılması yasaklanmıştı. Bu nedenle TİS görüşmeleri için Ağustos ayı öne çıkmıştı. Hatırlanacağı üzere 2019 yılı toplu iş görüşmeleri de Ağustos ayı içerisinde yapılmıştı.

Bu nedenle 2020 TİS görüşmeleri için de Ağustos ayı öne çıktı ancak henüz net bir tarih ve toplantı planı açıklaması yapılmadı.