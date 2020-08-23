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    • Ekonomi
    • 23.08.2020 15:56
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    • 23.08.2020 15:58
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    2.500 ve 4000 TL maaşla başvuru şartları nedir? ...

    Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunlarından personel, memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Bu anlamda belediyelere 2.500 ve 4000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Belediyelere yapılacak çok sayıda personel alımının aynı zamanda pek çok kadro için yapılacağı belirtildi. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

    2.500 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı...

    Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için ilan yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşullarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.

    İKAMET ŞARTI YOK MU?

    İlana başvuru yapacak adaylarda ikamet şartının aranmadığı, zabıta ve itfaiye eri kadrolarına başvurunun şahsen olacağına yer verildi. Diğer kadrolar için elektronik ortamda başvuru ya da posta yolu ile başvuru yapılacak.

    KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    14 MEMUR ALACAK

    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 İTFAİYE ERİ ALACAK

    SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    40 MEMUR ALACAK

    MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 ZABITA MEMURU ALACAK

    AYVACIK (ÇANAKKALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MEMUR ALACAK

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    AYDIN-ARYA A.Ş 2 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

    ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    40 ZABITA MEMURU ALACAK

    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    22 ZABITA MEMURU ALACAK

    ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    40 ZABITA MEMURU ALACAK

    YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 MEMUR ALACAK

    ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    50 MEMUR ALACAK

    DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    20 MEMUR ALACAK

    DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ZABITA MEMURU ALACAK

    GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    45 ZABITA MEMURU ALACAK

    Kastamonu Azdavay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.08.2020

    Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.08.2020

    Burdur Söğüt Temizlik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.08.2020

    Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.08.2020

    Burdur Çavdır Temizlik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 04.09.2020

    Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 25.08.2020

    Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı 31.08.2020

    Manisa ALBELTAŞ San. Tic. A.Ş. 27.08.2020

    Afyonkarahisar Seydiler Taşımacılık Ltd. Şti. 26.08.2020

    Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 24.08.2020

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic.. A.Ş. 26.08.2020

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic.. A.Ş. 27.08.2020

    İzmir İzenerji İnsan Kayn. Bak. Onar. Tur. San. Tic. A.Ş. 27.08.2020

    TÜM İLANLARA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

    Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

    Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

    Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

    5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

    "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."
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    Haberler Ekonomi 2.500 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları nedir? Belediyeye KPSS şartlı ve şartsız kadrolar...
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