ONS FİYATI HEDEFİ

Altın fiyatları ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında, daha önce 2000 dolar olarak belirtilen yıl sonu altın fiyatları tahmini 2400-2500 dolar olarak değiştirildi ve güncellendi.

Altın fiyatlarında rallinin devam ettiğini söyleyen analistler, her yükselişle yeni bir rekorun daha geldiğini ifade etti.

Rekorun 2075 dolar olduğunu belirten analistler, eğer bu seviye aşılırsa ataklar daha da sertleşecek dedi.

Çıkış hareketlerine bakıldığında ilk direncin 2100 dolar olduğunu söyleyen analistler, bu seviyeyi geçmesi durumunda yeni direnç seviyelerinin ,hedef seviyelerinin 2150 ile 2200 dolar olacağını belirtti. Analistler , bu şekilde bir ilerleme durumunda altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 2400-2500 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.