Ziraat Bankası ve Halk bankası 0,89 ve 1,19 faiz oranları ile 30 bin TL'ye kadar 60 aya varan taksitlerle müşterilerine İhtiyaç kredisi sunuyor. Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı, pencere sistemleri gibi ihtiyaçların karşılanması adına verilen kredi, ev ihtiyaçlarının karşılanmasında destek olmayı amaçlıyor. Kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 60 ay vade ile kredi kullanılabilecektir.