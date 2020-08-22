



Özel okul dernekleri bir araya gelerek velilerin talep ettiği ücret iadeleri ile ilgili açıklama yaptı. Tüm üyelere sunulma kararı alınan öneriler şöyle:



İŞTE ALINAN KARARLAR

● Daha önce verilemeyen yemek ve servis hizmetlerinin bedeli alınmamalı, alınmışsa iade ya da mahsup yoluna gidilmeli.

● Yüz yüze eğitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, sözleşmede yer alan ücret üzerinden birim ücretlerde, uzaktan öğretim süresi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmeli ve bu miktar, veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmeli.