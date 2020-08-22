Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündemde. Konu hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında yer alıyor.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için hazırlıkların başlaması, aile yardımı isteyen emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler, toplu sözleşmeye de taşınan talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor. Halen memurlara çalışmayan eş için 351,09 lira aile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 lira.
Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak.