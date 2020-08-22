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    • Ekonomi
    • 22.08.2020 Gazete
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    ye 428 TL ! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak?

    () toplantısı için hazırlıklar sürerken, ler aile yardımının gündeme alınıp karara bağlanmasını bekliyor. Talepler hayata geçerse, 428 lira in yolu açılacak. Peki, emeklilere yönelik aile yardımı taleplere hayata geçerse emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...



    Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündemde. Konu hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında yer alıyor.



    Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için hazırlıkların başlaması, aile yardımı isteyen emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler, toplu sözleşmeye de taşınan talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor. Halen memurlara çalışmayan eş için 351,09 lira aile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 lira.



    Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 428 TL ek gelir! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak?
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