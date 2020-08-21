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    • Ekonomi
    • 21.08.2020 Gazete
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    Emekliye 2550 TL! ücreti ne kadar? Hangi emekliye ne kadar promosyon veriyor?

    3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ve yeni aylık bağlananlara fırsatı sürüyor. En az 500 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkıyor. Peki, hangi emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyon ücreti ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar için bankalar yarışıyor. İşte bazı kampanyalar:

    AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.

    DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.

    FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.



    GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

    HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.

    ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.



    İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira ödüyor.

    ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira veriyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.



    VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.

    ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.

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    Haberler Ekonomi Emekliye 2550 TL! Promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
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