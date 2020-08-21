



Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar için bankalar yarışıyor. İşte bazı kampanyalar:



AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.



DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.



FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.