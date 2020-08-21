Doktoru tarafından kaplıca tedavisine gerek görülenler dikkat! Masrafları devlet karşılıyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavisine gerek görülen kişilerin masraflarını karşılıyor. Kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri SGK tarafından ödeniyor. Ancak bunun için tedavi olunan tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor. SGK, tedavi olunabilecek kaplıca tesislerinin listesini sürekli güncelliyor. Yeni listede pek çok şehirdeki 262 kaplıca tesisi yer alıyor. SGK'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan düzenlemeye dikkat çekilerek, "Tebliğde 'Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilir. Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller kurumca karşılanmaz' hükmü yer almaktadır" ifadesi kullanıldı.
NELER GEREKİYOR?
● Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 gün içinde kaplıca tesisine müracaat edilmeli. Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.
● Yol giderlerinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.
● Refakatçinin yol ve gündelik giderlerinin karşılanması için, rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belgelenmesi gerekiyor.
NELER GEREKİYOR?
● Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 gün içinde kaplıca tesisine müracaat edilmeli. Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.
● Yol giderlerinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.
● Refakatçinin yol ve gündelik giderlerinin karşılanması için, rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belgelenmesi gerekiyor.