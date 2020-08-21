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    • Ekonomi
    • 21.08.2020 Gazete
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    Doktoru tarafından kaplıca tedavisine gerek görülenler dikkat! Masrafları devlet karşılıyor...

    Doktoru tarafından kaplıca tedavisine gerek görülenler dikkat! 262 tesisteki tedavilere ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini devlet karşılıyor. İşte detaylar...

    Kaplıca parası devletten
    Kurumu (SGK), kaplıca tedavisine gerek görülen kişilerin masraflarını karşılıyor. Kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri tarafından ödeniyor. Ancak bunun için tedavi olunan tesisin tarafından işletme izni almış olması gerekiyor. SGK, tedavi olunabilecek kaplıca tesislerinin listesini sürekli güncelliyor. Yeni listede pek çok şehirdeki 262 kaplıca tesisi yer alıyor. SGK'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan düzenlemeye dikkat çekilerek, "Tebliğde 'Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilir. Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller kurumca karşılanmaz' hükmü yer almaktadır" ifadesi kullanıldı.

    NELER GEREKİYOR?
    ● Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 gün içinde kaplıca tesisine müracaat edilmeli. Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.

    ● Yol giderlerinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.

    ● Refakatçinin yol ve gündelik giderlerinin karşılanması için, rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belgelenmesi gerekiyor.

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