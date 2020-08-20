YÜZ yüze eğitimin başlangıcının ertelenmesine karşın yeni eğitim-öğretim yılını zamlı tarifeyle açan özel okullar, çıkardığı masraflarla da velileri vurdu. Bazı okulların kitap-kırtasiye faturası fahiş rakamlara ulaştı. Velilerin karşısına 4 bin liralık liste çıkaranlar var. Velilerden şikayet yağıyor:
● İlkokula giden çocuğum için 3 bin 350 lira kitap parası istediler. Çocuklarımız artık kitap vb. materyalleri ağırlıklı kullanmıyor ki.
● Online eğitimi 3 bin-3 bin 500 lira arası kitap masrafıyla başlatmaları ayıp oldu. Anlayış bekliyoruz.
● Kızım 4. sınıfa başlayacak. Kitap için 3 bin 980 lira isteniyor. Fiyatı uygun tutmadıkları gibi, dünya kadar İngilizce hikaye kitabı satıyorlar.
● Okulun istediği İngilizce kitabı ikinci el aldım. "Kitaptaki barkodla eğitim olacak. Yayınevinden alın" deliler. Arada 2 kat fiyat farkı var.
4 BİN LİRALIK FATURA
Bazı okullar kitap ve kırtasiyenin kendilerinden alınmasını isterken, bazıları da anlaşmalı yerlere yönlendiriyor.