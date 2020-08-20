YÜZ yüze eğitimin başlangıcının ertelenmesine karşın yeni eğitim-öğretim yılını zamlı tarifeyle açan özel okullar, çıkardığı masraflarla da velileri vurdu. Bazı okulların kitap-kırtasiye faturası fahiş rakamlara ulaştı. Velilerin karşısına 4 bin liralık liste çıkaranlar var. Velilerden şikayet yağıyor:



● İlkokula giden çocuğum için 3 bin 350 lira kitap parası istediler. Çocuklarımız artık kitap vb. materyalleri ağırlıklı kullanmıyor ki.



● Online eğitimi 3 bin-3 bin 500 lira arası kitap masrafıyla başlatmaları ayıp oldu. Anlayış bekliyoruz.