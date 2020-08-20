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    • Ekonomi
    • 20.08.2020 Gazete
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    Velilerden a isyan: 4 bin liralık kitap masrafı çıkardılar

    Uzaktan eğitime zamlı fiyat isteyen , kitap faturasıyla da velileri şaşkına çevirdi. 4 bin liralık kitap masrafı çıkaranlar var. Veliler isyanda.

    Ağır kitap!

    YÜZ yüze eğitimin başlangıcının ertelenmesine karşın yeni eğitim-öğretim yılını zamlı tarifeyle açan özel okullar, çıkardığı masraflarla da velileri vurdu. Bazı okulların kitap-kırtasiye faturası fahiş rakamlara ulaştı. Velilerin karşısına 4 bin liralık liste çıkaranlar var. Velilerden şikayet yağıyor:

    ● İlkokula giden çocuğum için 3 bin 350 lira kitap parası istediler. Çocuklarımız artık kitap vb. materyalleri ağırlıklı kullanmıyor ki.

    ● Online eğitimi 3 bin-3 bin 500 lira arası kitap masrafıyla başlatmaları ayıp oldu. Anlayış bekliyoruz.



    ● Kızım 4. sınıfa başlayacak. Kitap için 3 bin 980 lira isteniyor. Fiyatı uygun tutmadıkları gibi, dünya kadar İngilizce hikaye kitabı satıyorlar.

    ● Okulun istediği İngilizce kitabı ikinci el aldım. "Kitaptaki barkodla eğitim olacak. Yayınevinden alın" deliler. Arada 2 kat fiyat farkı var.



    4 BİN LİRALIK FATURA
    Bazı okullar kitap ve kırtasiyenin kendilerinden alınmasını isterken, bazıları da anlaşmalı yerlere yönlendiriyor.

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