2020'de pek çok kazanım elde eden emekliler, 2021'i de merakla bekliyor. Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakından izliyor. Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketi, ipuçlarını verdi. 2020 enflasyon tahmini ankette yüzde 10.82 çıktı. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 4.79 olarak gerçekleşecek.
Bu tahmin gerçekleşirse gelirlerde 317 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek emekli aylığı 6 bin 630 liradan 6 bin 947 liraya yükselecek.
Zam, hem maaşlarda hem ek ödemelerde kendini gösterecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme, yeni aylıklardan hesaplanacağı için artacak.