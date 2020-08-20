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    • Ekonomi
    • 20.08.2020 Gazete
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    Emekliye 317 TL! ve Bağ-Kur emeklilerinin lı maaşı ne kadar olacak?

    ’da gelirleri yüzde 5.75 artan ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni artışı beklenti anketine göre yüzde 4.79 olarak tahmin edilirken, gelirlerde 317 liraya varan artış göründü. Peki, maaşlarda yapılacak artışla ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

    2020'de pek çok kazanım elde eden emekliler, 2021'i de merakla bekliyor. Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakından izliyor. Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.



    Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketi, ipuçlarını verdi. 2020 enflasyon tahmini ankette yüzde 10.82 çıktı. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 4.79 olarak gerçekleşecek.



    Bu tahmin gerçekleşirse gelirlerde 317 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek emekli aylığı 6 bin 630 liradan 6 bin 947 liraya yükselecek.

    Zam, hem maaşlarda hem ek ödemelerde kendini gösterecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme, yeni aylıklardan hesaplanacağı için artacak.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 317 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
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