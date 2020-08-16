Bayram öncesi pek çok ürün ve hizmette KDV oranları düşürüldü. Bunların fiyatlara yansıması gerekiyor. Uzmanlar 'faturaları inceleyin' uyarısı yapıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 1 Ağustos itibarıyla uygulamaya konulan bazı hizmet kolları ve giriş ücretlerindeki KDV indirimlerinin 15 günlük uygulama sonuçlarını değerlendirdi. Söz konusu indirimleri uygulamayan pek çok hizmet kolu olduğuna dair şikayetler aldıklarını belirten Ağaoğlu, vergi düzenlemesinin tamamen tüketicilere yansıtılması gereken bir indirim olduğuna işaret ederek, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da açık hüküm var. Satışa sunulan her türlü ürün ve hizmetle ilgili fiyat etiketi ve listesi bulunmalı. Yani berberin, kuru temizlemecinin ve onarım işleri yapanların da fiyat listesinin olması lazım. Yoksa şikayet edin" dedi.