Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken, kaç lira maaş alacağını da öğrenmek istiyor. Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre çalışırken SGK'ya ödenen prime esas kazancınız. Yani brüt maaşınız oluyor. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyorlar.
ÜÇ AYRI DÖNEM
İlk işe girdiğiniz tarihteki kazancınızdan son kazancınıza kadar tüm maaşlarınız emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor. Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere üç ayrı dönem uygulanıyor. 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.
ORANLAR DEĞİŞİYOR
2000-2008 arasında ise aylık bağlama oranları biraz daha düşerken bu kez gösterge sisteminin yerini gelişme hızı ve enflasyon alıyor. Güncelleme katsayılarıyla kazançlar bugüne uyarlanıyor. 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemde ise aylık bağlama oranları düşerken gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor. Dolayısıyla emekli maaşını en az etkileyen dönem 2008 Ekim ayından sonraki çalışmalar oluyor.
BUNLARA DİKKAT EDİN
Bize gelen sorulardan en fazla olanlardan birisi de emekli maaşını artırmakla ilgili. Yukarıda belirttiğimiz gibi emekli maaşını belirleyen etmen sizin kazancınız. Bu yüzden yüksek maaş alıp asgari ücretten gösterilenler büyük bir avantajı da kaçırıyor. Çalışırken de alacağınız bazı tedbirler bulunuyor. Öncelikle gerçek maaşınızın bordroda yansıtılmasını sağlayın. Eğer imkan varsa iki ayrı yerde çalışıp sigorta primi ödenmesi de emekli maaşını artıracaktır. Emeklilik işlemleri yapılırken eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi unutmayın. Emeklilik tarihiniz yılsonuna geliyorsa bir sonraki yılın zammından yararlanabilmek için beklemeden müracaat edin.