EMEKLİ İNTİBAK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekli intibak yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

2000 SONRASI EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz yıl 2000 yılından önce emekliler için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından 2000 yılından sonra emekli olanlar da bu kampanyadan yararlanmak için gelecek müjdeli haberi beklemeye başladılar. Ancak konu ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Eğer 2000 sonrası emekli olanlar için intibak yasası çıkarsa 5 milyon emekli bu kampanyadan yararlanabilecek.

İNTİBAK TALEBİ NEDİR?

Memur emeklilerinin intibak talebi Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.