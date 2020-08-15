Hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımları İŞKUR üzerinden resmi web sayfası üzerinden devam ediyor. Bu bağlamda
en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
BİR ÇOK ŞEHİRDE HASTANELERE İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI
İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta
İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
HASTANELERE BAŞVURULAR BAŞLADI
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu internet üzerinden, İŞKUR resmi internet adresinden yapması gerekmektedir.
- Aşağıdaki linki kopyalayın.
- Yukarıdaki linkte açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.
- Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın.
- Son olarak iş arama sayfasında MESLEK yazan kısma başvuru yapmak istediğiniz kadronun adını yazın ve başvurunuzu yapın
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.