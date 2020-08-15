YÜZDE 66 ARTTI

Bu yıl taban promosyon tutarları yüzde 66 artırıldı. Buna göre taban tutar; maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olan emekliler için 625, 2 bin 500 liranın üstünde olan emekliler için ise 750 liraya çıkarıldı.

Bazı bankalar tutarı düzenlediği kampanyalarla artırıyor. Bazıları şartsız bin liraya kadar ödeme yaparken, bazı bankalar ise belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon veriyor.

Emekliler, taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı.

Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.