2020 Ağustos ayı 1000 TL yardım parası ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım ödemeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi. Ayrıca Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti. Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. İşte e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama takip ekranı...