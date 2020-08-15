BİM ve A101 okul eşyalarının ne zaman geleceği merakla bekleniyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bu nedenle kırtasıya ürünleri, okul malzemeleri için alışverişler başladı. Peki, BİM ve A101'e okul eşyaları geldi mi? A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda merakla beklenen okul eşyaları ile ilgili açıklama yapıldı. A101 ve BİM marketlerde 20-21 Ağustos'ta okul eşyaları yer alacak.