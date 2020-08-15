BİM ve A101 okul eşyalarının ne zaman geleceği merakla bekleniyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken öğrenciler ve veliler hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bu nedenle kırtasıya ürünleri, okul malzemeleri için alışverişler başladı. Peki, BİM ve A101'e okul eşyaları geldi mi? A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda merakla beklenen okul eşyaları ile ilgili açıklama yapıldı. A101 ve BİM marketlerde 20-21 Ağustos'ta okul eşyaları yer alacak.
İşte A101 'in 20 Ağustos 2020 ve Bim'in 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler katalogları
A101 İNDİRİMLERİ
Toshiba 32 " Uydu Alıcılı Smart Led TV 1299 TL.
Samsung 10000 mAh Powerbank 109 TL
Piranha Kulak İçi Kulaklık 7,95 TL.
Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL
Xioami Mi Band 3 Akıllı Bileklik 99,95 TL
Honor 9X Cep Telefonu 2699 TL.
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 49,95 TL
SEG Derin Dondurucu 1199 TL.
SEG Buzdolabı 1399 TL.
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL.
Ayakkabı Dolabı 149,95 TL.
Woon Dezenfekte Su Üretme Cihazı 199 TL
Altus Tost Makinesi 199 TL
Singer Overlok Makinesi 999 TL
Kiwi Elde Dikiş Makinesi 49,95 TL.
3 Çekmeceli Organizer 9,95 TL.
Metaltex Ev Banyo Aksesuarları 9,95 TL
2 Katlı Banyo Ürünleri 14,95 TL.
Çok Amaçlı Mutfak Banyo Askı Rayı 17,50 TL.
Ferforje Sepet 24,95 TL.
Rooc Renkli Bıçak 4,95 TL.
Arcopal Opal Fırın Kabı 24,95 TL.
Lava Döküm Tencere 179,95 TL
10'lu Kavanoz Kapağı 3,94 TL
Melamin Tepsi çeşitleri 6,50 TL.
Yuvarlak Saklama Kabı Seti 9,95 TL.
Borcam Çok Amaçlı Kase 22,50 TL.
Mikser Sürahi 11,95 TL.
Cam Matara 4,95 TL.
Pipetli Cam Şişe 4,95 TL
Silk&Blue Bay Kısa Kollu Pijama Takımı 29,95 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TL.
Silk&Blue 3'lü Bayan Desenli Patik Çorap 5,95 TL
Örme Masa Örtüsü 19,95 TL
Marie Claire Bayan Kısa Kollu Pijama Takımı 29,95 TL.
Piranha El Fanı 24,95 TL
Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL.
BİM İNDİRİMLERİ
Bilicra Akıllı Çocuk Saati 499 TL
Gaming Çalışma Masası 249 TL
Çalışma Masası 179 TL
5 Katlı Kitaplık 79,90 TL.
Studi Mantar Pano 9,95 TL
Sırt Çantası 39,90 TL
Erkek Çocuk Kalemlikli İlkokul Çantası 49,90 TL.
Kız Çocuk Kalemlikli İlkokul Çantası 49,90 TL
Anaokulu Çantası 24,90 T
Kamuflaj
25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 4,50 TL.
Studi 10'lu Fon Kartonu 9,95 TL.
Studi 12'li Jumbo Yıkanabilir Keçeli Kalem 14,90 TL
TRT Çocuk Lisanslı Kalem Kutusu 15,90 TL.
Studi Yetişkin Kalem Çantası 4,95 TL.
Metal Masaüstü Kalemlik 5,95 TL
Studi Beslenme Kabı 4,95 TL.
Studi Tritan Matara 19,90 TL
Studi Çelik Matara 27,50 TL
Mikasa Voleybol Topu 89,90 TL.
Mikasa Futbol Topu 79,90 TL.
Studi Tel Zımba Makinesi 5,95 TL
A4 Desenli Çıtçıtlı Dosya 1,95 TL.
Studi Evrak Dosyası 2,95 TL
Casio Hesap Makinesi 34,90 TL.
Çift Taraflı Yazı Tahtası ve Kalemi 4,95 TL.
Studi Silici Set 6,95 TL.
Studi 40'lı Renki Ataş 1,75
Desenli Mini Sırt Çantası 26,90 TL.
NorthPacific Bold Sırt Çantası 79,90 TL
Desenli Sırt Çantası 26,90 TL.
Laptop Çantası 34,90 TL.
Terra Sırt Çantası 49,90 TL.
Dağ Desenli Ortaokul Çantası 39,90 TL.
Ponponlu İlkokul Çantası 49,90 TL.
Desenli Proje Çantası 9,95 TL.
A4 Fotokopi Kağıdı 14,95 T.
Studi Boyama Önlüğü 9,95 TL.
Studi 12'li Jumbo Keçeli Kalem 7,95 TL.
Studi Renkli Fotokopi Kağıdı 7,50 TL.
Studi 12'li Üçgen Jumbo Boyama Kalemi 14,90 TL.
Studi 12'li Tüp Kuru Boya Kalemi 12,90 TL.