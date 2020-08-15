BİM-A101 ve ŞOK depo tezgah ve kasap reyonu eleman alımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM, A101 ve ŞOK marketler zinciri personel alımı için ilan yayınlamaya devam ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde farklı pozisyonlarda istidam etmek üzre eleman alacak olan BİM, A101 ve ŞOK, resmi kariyer siteleri üzerinden başvuruları alıyor. Reyon personelinden kasaya, beden işçisinden depo görevlisine kadar birçok alanda ilan yayınlayan marketler zinciri, kriterleri karşılayan adaylarla iletişime geçerek işe giriş sürecini başlatıyor. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?
BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!
BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;
- Kasa reyon personeli,
- Kasiyer,
- Satış elemanı,
- Kozmetik personeli,
- Meyve ve sebze personeli,
- Bölge taze gıda personeli,
- Reyon görevlisi,
- Beden işçisi,
- Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
- Satış danışmanı,
BİM-A101 VE ŞOK İNTERNETTE YAYIMLANDI
BİM -A101 ve ŞOK marketleri bir kariyer sayfası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.
ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
A101 MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Marketlere yapılan personel alımında başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:
- TC vatandaşı olmak,
- En az ilkokul mezunu ,
- Perakende mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer hedefi olan.
- Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış ,
- Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,
- Müşterilere karşı güleryüzlü olacak
- Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
- Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
- Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
- İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,
- Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, pratik, güler yüzlü,
- Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek, motivasyonu yüksek olmak.
BİM VE A101 BAŞVURU
Bim ile A101 'in personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfalara gitmesi gerekmektedir.
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Bim personel alımına başvuru yapmak için yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.
https://www.a101.com.tr/kariyer
A101 personel alımına başvuru yapmak için de yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.
Başvuru formları değerlendirme aşamasına alınır ve şartlara uyan adaylar , iş görüşmesine çağrılır.
A101-BİM VE ŞOK MARKET İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İlkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,
Yoğun çalışabilecek olmak,
Başvuru yapacak erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
Takım çalışmasına yatkın , ekip çalışmasına uymu sağlayacak.
Müşterilere karşı güleryüzlü olmak ve iyi davranabilecek
Perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen
Esnek ve Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek
İletişim becerisi yüksek olan
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olan.
Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
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