Aile Bakanlığı'nın sağladığı barınma yardımlarından birisi de sağlıksız evlerde kalan vatandaşların evlerine tamir ve tadilat parası. Bakanlığı gerekli koşulların sağlanması durumunda ailelere ödenen yardım parası tutarı ise 20.000 TL'ye kadar ulaşıyor. İşte Aile Bakanlığı üzerinden sağlanan ev bakım onarım tamir ve tadilat yardım parası ödemeleri başvuru koşulları, başvuru işlemleri ve bilinmesi gereken tüm detaylar. Barınma Yardımları başvuru işlemleri vatandaşların bulundukları il ve ilçelerde hizmetlerine devam eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvurular şahsen ve dilekçe ile yazılı olarak yapılacak.