ŞOK'a okul malzemeleri ne zaman gelecek? Yeni eğitim-öğretim dönemi için geri sayım sürüyor. Okulların açılamasına az bir zaman kala öğrenciler için kırtasiye alışverişi yapacak olan veliler ŞOK'a kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. ŞOK'a hangi kırtasiye ürünlerinin ne zaman geleceği de merak ediliyor. ŞOK kırtasiye ürünleri okul malzemeleri 2020! Eylül ayında açılacak okullar öncesinde ŞOK kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinin ne zaman satışa çıkacağı araştırılıyor. ŞOK kırtasiye ürünleri okul malzemeleri ne zaman satışa çıkacak?
ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ OKUL MALZEMELERİ 2020
2020 ŞOK kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu yayına çıkar çıkmaz haberimizde olacak.
ŞOK'A OKUL MALZEMELERİ NE ZAMAN GELECEK?
ŞOK Marketler Zincirinden konu hakkında açıklama yapılmasa da önümüzdeki haftalarda itibaren okul malzemelerinin gelmesi bekleniyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Bienna Tekli Avize
• 25 cm çap
• 66 cm yükseklik
• Statik fırın boya
• Siyah üzeri sarı ve bakır
patine uygulanmıştır
• E27 duylu
2 Kapaklı 8 Gözlü Çok Amaçlı Dolap
•181x50x37 cm
•18 mm suntalam
• Islak zemine uygun plastik ayaklar
• Metal kulp
• Parlak beyaz
Waffle Kurulama Bezi
• 45x70 cm
• Nakışlı
Anadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu
• 3 kg