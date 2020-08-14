ŞOK'a okul malzemeleri ne zaman gelecek? Yeni eğitim-öğretim dönemi için geri sayım sürüyor. Okulların açılamasına az bir zaman kala öğrenciler için kırtasiye alışverişi yapacak olan veliler ŞOK'a kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. ŞOK'a hangi kırtasiye ürünlerinin ne zaman geleceği de merak ediliyor. ŞOK kırtasiye ürünleri okul malzemeleri 2020! Eylül ayında açılacak okullar öncesinde ŞOK kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinin ne zaman satışa çıkacağı araştırılıyor. ŞOK kırtasiye ürünleri okul malzemeleri ne zaman satışa çıkacak?