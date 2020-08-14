2020 yılı itibariyle devam eden ve başvuru yapabileceğiniz ev bakım onarım tadilat yardım parası için sağlanması gereken tüm koşullar ve diğer işlemler sayfamızda yer alıyor. Öncelikle evin bakım onarım tamir ve tadilat işlemleri için sağlanan bu yardım ödemeleri; Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 'Ailelere Barınma Yardımları' kapsamında sağlanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılında sağladığı barınma yardımı desteklerinin başında ev bakım onarım yardımı geliyor. Bu yardım ödemesi ile yapılan ödemeler yüksek rakamlara ulaşırken vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor.
EVİNİZİN TADİLAT, TAMİRAT, ONARIMLARINA 20.000 TL DESTEK ALABİLİRSİNİZ
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi durumu iyi olmayan, ihtiyacı olan ve bu durumunu gelir testi ile kanıtlamış olan vatandaşlara çok sayıda sosyal yardım sağlıyor. Eğitim desteğinden, aylık maaş ödemesine, sağlık hizmetlerinden, gıda yardımlarına kadar çok sayıda alanda vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren bakanlık barınma alanında da destekler veriyor.
EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ
Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını duyurdu. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor. Bakanlık bu şarta ilişkin açıklamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerektiğini ifade etti. Tamir ve tadilat için vatandaşların oturdukları evin tam hisseli tapusuna sahip olmaları gerekiyor.
20.000 TL ÖDENİYOR - BAŞVURULAR SYDV'LERE
Ev bakım onarım desteği için başvuru şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapacaklar. Ödemeleri onaylanan vatandaşlar 20.000 TL devlet desteği almış olacak.