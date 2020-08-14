2020 yılı itibariyle devam eden ve başvuru yapabileceğiniz ev bakım onarım tadilat yardım parası için sağlanması gereken tüm koşullar ve diğer işlemler sayfamızda yer alıyor. Öncelikle evin bakım onarım tamir ve tadilat işlemleri için sağlanan bu yardım ödemeleri; Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 'Ailelere Barınma Yardımları' kapsamında sağlanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılında sağladığı barınma yardımı desteklerinin başında ev bakım onarım yardımı geliyor. Bu yardım ödemesi ile yapılan ödemeler yüksek rakamlara ulaşırken vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor.