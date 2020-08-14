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    • Ekonomi
    • 15.08.2020 08:55
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    • 15.08.2020 08:55
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    Evinde kırık, dökük çatlak, yıkılma olanlara ! Vatandaşlara geri ödemesiz veriliyor!

    'nın sağladığı barınma yardımlarından birisi de sağlıksız evlerde kalan vatandaşların evlerine tamir ve tadilat parası. Bakanlığı gerekli koşulların sağlanması durumunda ailelere ödenen yardım parası tutarı ise 20.000 TL'ye kadar ulaşıyor. İşte Aile Bakanlığı üzerinden sağlanan tamir ve tadilat yardım parası ödemeleri başvuru koşulları, başvuru işlemleri ve bilinmesi gereken tüm detaylar. Barınma Yardımları başvuru işlemleri vatandaşların bulundukları il ve ilçelerde hizmetlerine devam eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvurular şahsen ve dilekçe ile yazılı olarak yapılacak.

    Evinde kırık, dökük çatlak olanlara 20.000 TL...

    2020 yılı itibariyle devam eden ve başvuru yapabileceğiniz ev bakım onarım tadilat yardım parası için sağlanması gereken tüm koşullar ve diğer işlemler sayfamızda yer alıyor. Öncelikle evin bakım onarım tamir ve tadilat işlemleri için sağlanan bu yardım ödemeleri; Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 'Ailelere Barınma Yardımları' kapsamında sağlanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılında sağladığı barınma yardımı desteklerinin başında ev bakım onarım yardımı geliyor. Bu yardım ödemesi ile yapılan ödemeler yüksek rakamlara ulaşırken vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor.


    EVİNİZİN TADİLAT, TAMİRAT, ONARIMLARINA 20.000 TL DESTEK ALABİLİRSİNİZ

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi durumu iyi olmayan, ihtiyacı olan ve bu durumunu gelir testi ile kanıtlamış olan vatandaşlara çok sayıda sosyal yardım sağlıyor. Eğitim desteğinden, aylık maaş ödemesine, sağlık hizmetlerinden, gıda yardımlarına kadar çok sayıda alanda vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren bakanlık barınma alanında da destekler veriyor.

    EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ

    Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını duyurdu. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor. Bakanlık bu şarta ilişkin açıklamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerektiğini ifade etti. Tamir ve tadilat için vatandaşların oturdukları evin tam hisseli tapusuna sahip olmaları gerekiyor.

    20.000 TL ÖDENİYOR - BAŞVURULAR SYDV'LERE

    Ev bakım onarım desteği için başvuru şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapacaklar. Ödemeleri onaylanan vatandaşlar 20.000 TL devlet desteği almış olacak.
    Haberler Ekonomi Evinde kırık, dökük çatlak, yıkılma olanlara 20.000 TL tamir onarım parası! Vatandaşlara geri ödemesiz veriliyor!
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