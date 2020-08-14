BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada ev yapımı ve ev onarımı desteği almak isteyen vatandaşların dar gelirli olması şartı var. Dar gelirli vatandaşlar, ev onarım ya da ev yapımı için destek ödemelerinden SYDV 'lere ya da Çalışma il Müdürlüklerine müracaat ederek yararlanabilir.

KİRA YARDIMI DA YAPILIYOR!

Devlet tarafından ayrıca dar gelirli vatandaşlara kira yardımı da yapılıyor. kira yardımı ücreti illere değişmekle beraber en düşük 595 TL'dir.

KİRA YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ