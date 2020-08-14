Aylık 801 TL maddi yardım müjdesi geldi! Kimler yardımdan yararlanabilecek! işte başvuru detayları!

EMZİRME ÖDENEĞİ 202 TL

4/a ve 4/b sigortalısı kadınlar ile eşi çalışmayan erkeklere yeni doğan çocuk için yapılan bir defalık emzirme ödeneği, 2019 yılı için yüzde 11.84 olarak açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranında artırıldı. Emzirme ödeneği 180 TL'den 202 TL'ye yükseltildi.

Sigortalı çalışan kadına veya hiçbir işte çalışmayan eşi doğum yapan sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için 4/a'lılar adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor. 4/b kapsamındakiler için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim yatırılmış olması ve prim borcu bulunmaması şartı aranıyor.

Emzirme ödeneğine hak kazanan ancak iş akdi sona eren 4/a'lılar veya faaliyetine son veren 4/b'lilerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, doğum tarihinden önceki 15 ay (450 gün) içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilir.