2019 yılı ve 2020 yılında neticelenen mahkeme kararları kapsamında maaşlarında yüzdelik dilim düzenlemesi isteyen taşeron işçiler bu düzenlemenin 2020 TİS ile tüm işçiler için ele alınmasını talep ediyorlar. Ancak bu konuda ne sendikadan ne de Çalışma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

Yüzdelik dilim ile asgari ücret maaş zammı düzenlemesi konusunda kamuoyu oluşması nedeniyle ise bu başlığın 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor.